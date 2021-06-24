В Красноярске кондуктор вытолкала пассажирку из маршрутки. Стоп-кадр видео

В Красноярске кондуктор вытолкала пассажирку из маршрутки и избила ее. Видео от очевидцев оказалось в распоряжении «7 канала Красноярск». Все произошло около двух часов дня на остановке «Улица Киренского». Начало конфликта неизвестно (рассчитываем, что в ближайшее время кто-то из пассажиров этого автобуса в соцсетях расскажет подробности).

Очевидец начал снимать из окна своей квартиры уже кульминацию, когда автобус 38 маршрута уже стоит у обочине, на тротуаре сидит, съежившись, женщина в черном, а кондуктор колотит ее, наносит удары кулаками то с одной стороны, то с другой.

Рядом стоит мужчина и пытается вмешаться, но как-то вяло, агрессивный кондуктор даже не обращает на него внимания. Ударив напоследок свою жертву по голове, кондуктор резво вскакивает в автобус, двери закрываются. И маршрутка удаляется прочь.

В департаменте транспорта начали проверку, там выясняют причины происшествия. Собственник маршрута Константин Кнапнугель прокомментировал, что со своей стороны проведет проверку. Однако каковы бы ни были причины конфликта, причинение побоев нельзя оправдать ничем.

- Сейчас снимаем автобус с линии. Водитель с кондуктором едут в гараж. Любое рукоприкладство, вне зависимости от того, с чего начался конфликт, – неприемлемо. То есть кондуктор, в любом случае, будет отстранён и, скорее всего, уволена с предприятия, - сообщил автоперевозчик.