Стали известны подробности конфликта между кондуктором автобуса и пассажиркой. Стоп-кадр видео

Стали известны подробности конфликта между кондуктором автобуса 38 маршрута и пассажиркой. Напомним, накануне 24 июня появилось видео, где работница маршрутки на пешеходной дорожке бьет сидевшую женщину, затем забегает в автобус и тот уезжает. Инцидентом занялась полиция. И вот что удалось выяснить к этому часу.

Предварительно установлено, что в автобус № 38 на остановке общественного транспорта «Станция юннатов» зашли мужчина и женщина, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. В салоне маршрутки они продолжили выпивать, мужчина сел на пол. Кондуктор и пассажиры сделали замечание, причем несколько раз, но парочка в ответ только нецензурно кричала на всех. А на остановке «Улица Киренского» пьяная пассажирка и вовсе несколько раз ударила кондуктора по лицу. А кондуктор вытолкала ее из салона и ответила ей тем же.

По результатам проверки полиция примет соответствующее решение. Владелец 38-маршрута Константин Кнапнугель уже высказал свое решение, что сотрудница, вероятнее всего, будет уволена из автопредприятия за неподобающее поведение.