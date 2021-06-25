В Красноярске водителя электросамоката отправили на 10 суток в спецприемник за управление в нетрезвом виде и без прав

Фото: скриншот с видео МВД

В спецприемник Красноярска на 10 суток отправится водитель электросамоката. Мужчину задержали за отказ проходить медицинское освидетельствование, хотя по всем признакам он был сильно пьян. Как сообщают в ГИБДД, в отношении водителя элекротранспорта был собран административный материал.

Нетрезвого водителя самоката заметили поздно вечером сотрудники ДПС, патрулирующие улицу Рокоссовского. Они подошли проверить документы у любителя электротранспорта и предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Мужчина отказался.

В ходе беседы выяснилось, красноярец был не в курсе, что для поездок ему требуются водительские права. Нет, это никакое не нововведение, просто его самокат принадлежит к группе электротранспортных средств, чья мощность превышает 250 ватт (мощность двигателя его электросамоката 350 ватт – прим.ред.), а значит, требуется удостоверение с категорией «М». Мужчина этого не знал, он вообще никогда водительские права не получал.

Наказание за свои проступки он получил довольно серьезное – водителя электросамоката приговорили к 10 суткам заключения в спецприемнике, согласно административной статье «Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД Красноярского края Александр Козлов пояснил корреспонденту «Комсомольской правды», что водители электросамокатов, мощность двигателей которых составляет меньше 250 ватт и для их управления не требуется водительское удостоверение, приравниваются к пешеходам. А значит, и отвечать за свои нарушения будут как пешеходы.

Из этого можно сделать вывод, что согласно закону, водители маломощных электросамокатов могут ездить по городу в состоянии алкогольного опьянения и, если не нарушат никаких правил, то наказаны за это не будут. Ведь если обычный пешеход пойдет гулять по городу слегка «подшофе» и будет вести себя прилично, то его не за что, по сути, наказывать.

Правда здравый смысл утверждает обратное, ведь электросамокат, да и любой транспорт, является средством, несущим в себе повышенную опасность. Чтобы управлять самокатом, нужно быть очень внимательным и адекватно оценивать окружающую обстановку, иначе можно создать множество проблем себе и окружающим.

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