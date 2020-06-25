В Красноярске на Четвертом мосту мотополицейские с сиренами преследовали электросамокат

25 Июнь 2020 2020-06-25T07:08:23+03:00

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Новость, которую с утра обсуждают в социальных сетях: накануне мотополицейские на развязке Четвертого моста преследовали мужчину на электросамокате. Есть видео, где два сотрудника полиции с включенными сиренами на минимальной скорости едут следом за мужчиной. Видимо, сначала пытались словами остановить его, затем один из госинспекторов протянулся, чтобы схватить самокатчика за руку. Но тот не послушал и продолжал двигаться дальше, пытаясь сохранить равновесие. Причем выехал на самую середину дороги. В конце концов полицейские, уже на Дубровинского, преградили путь, после чего мужчина упал, поднялся и начал перепираться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="608" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/786958" frameborder="0"></iframe> Красноярск, мотополиция преследует самокатчика. видео Сводка24.

В ГИБДД по этому поводу пояснили следующее: на 43-летнего жителя Красноярска завели сразу три административных дела. Во-первых, не подчинился требованиям полицейских, второе – ехал без мотошлема. И в третьих – без водительских прав. По поводу прав: по закону на электросамокате запрещено ездить по дорогам города, только в специально отведенных для этого местах. Можно только мощным и при условии наличия этих самых водительских прав и экипировки.

ИСТОЧНИК KP.RU