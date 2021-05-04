Автомобилист из Хакасии сбил пенсионера на электросамокате

Фото: ГИБДД

В Абакане произошло ДТП с участием автомобиля и электросамоката. Водитель автомобиля не уступил дорогу и сбил 60-летнего жителя Хакасии. Как сообщают в ГИБДД, водитель самоката серьезно пострадал и был доставлен в больницу.

Оказалось, что водитель автомобиля ВАЗ 21140, при выезде со двора на улицу Дружбы Народов не уступил дорогу водителю на электросамокате, проезжавшего слева направо по ходу движения автомобиля. 60-летний мужчина двигался по велосипедной дорожке. Произошло столкновение, в результате которого пострадавший получил перелом голени.

Госавтоинспекция напоминает водителям велосипедов, самокатов, моноколес, сигвеев или гироскутеров, в соответствии с ПДД РФ им запрещено пересекать дорогу по пешеходным переходам, ездить «без рук», двигаться по автомагистрали, буксировать велосипеды, перевозить выступающий более чем на 0,5 м за габариты груз, перевозить пассажиров (кроме ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье), а также ездить в состоянии опьянения.

За нарушение ПДД на мопеде или велосипеде предусмотрен штраф в размере 800 рублей. За «пьяную» езду — от 1000 до 1500 рублей.