Еще совсем крохотулечки: красноярцы спасли «многодетную» утку

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В Красноярске снова спасли утиное семейство. На этот раз в беде оказалась мама-утка и десять крохотных утят – очевидно, малышам всего пара недель. Уточка пыталась перевести детей через дорогу, но мешал шумный автомобильный поток. Все случилось на участке дороги рядом с БКЗ, он является одним из самых оживлённых в городе.

Только отважная утка осмелится переходить дорогу в этом месте. И наша была именно такой, благо, ей посчастливилось быть замеченной двумя местными жителями. Мужчины остановили машины, и до конца проконтролировали, чтобы семейство добралось до безопасного места. Но оказалось, что добраться до пешеходной зоны – это только полдела, уточкам нужно было попасть к воде. Мама-утка не сразу смогла пробраться через перила, ограждающие реку, а вот утята ловко прошли через ограждение.

На кадрах видно, как уточка первой ныряет в воду, а вот утята не спешат мочить пёрышки. Несколько секунд мама зовёт детишек – и вот они прыгают в воду! По уровню милоты это видео можно сравнить, разве что, с котятами.

Напомним, что красноярцы не первый раз помогают утиным собратьям перейти дорогу – в прошлый раз это случилось на проспекте Красноярский Рабочий.

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