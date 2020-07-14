2020-07-14T15:11:35+03:00
Общество

Утиные истории: в Покровке мама-утка с 9 малышами поселилась в луже между улицами

Местные подкармливают утиную семью хлебушком, но очень злы на чиновников [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Семейство уток Фото: кадр с видеоСемейство уток Фото: кадр с видео
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Невыносимые условия проживания! В Покровке на гигантской луже между Караульной и Алтайской, оставшейся после ливня, поселилась... нет, не плесень (хотя и она могла завестись, пожалуй), а целая утиная семья. Мама-утка и 9 ее малышей вполне сносно соседствуют с местными собаками, которых хозяева выводят на прогулку. Да, и с самими хозяевами не конфликтуют - жители Покровки даже взялись подкармливать семью хлебушком. А вот жители конфликтуют... с чиновниками, которых уже не единожды просили сделать на пятачке ливневку.

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Утиная семья
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- Сначала лужа появилась, потом утка с утятами. Мы просили лужу откачать, но никто и усом не повел, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск жители близлежащего дома. - Вот и утята уже поросли, крупненькие. И лужа в болото превратилась. Всем чихать. А это источник заразы. Я не против утки. Но ведь ее и утят можно отловить и увезти на Татышев, там их полно. Не в болоте же им жить.

Местные говорят, что лужа здесь постоянно возникает. Они обращались к мэру города Сергею Еремину с просьбой сделать на пятачке ливневку и обустроить проезжую часть. Но ответа пока нет. Посмотрим, чем окончится эта утиная история...

ИСТОЧНИК KP.RU

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