Корреспондент «КП»-Красноярск зачищает хозяйственную яму русского времени. Археологический памятник «Усть-Базаиха-2» – это не только находки каменного века, но и XIX-XX веков, которые тоже интересны историкам. Фото: Татьяна ЗЫКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Красноярск готовится отметить 400-летие. Но если копнуть глубже, в прямом смысле на пару метров вниз, то окажется, что эта земля помнит людей в сорок раз дольше. Еще с каменного века, когда по берегам Енисея бродили мамонты и стада северных оленей, а люди выживали с каменными ножами и скребками в руках.

Стоянка древних охотников «Усть-Базаиха-2», которую десятилетиями скрывали частные дома и огороды, открылась перед учеными на площади 3000 «квадратов». Еще недавно на их месте были усадьбы. Их выкупил под снос застройщик. Что появится на этом месте – вопрос не к археологам. Они заняты своим делом. По закону, пока ученые не исследуют участок, стройка не начнется. Здесь уже обнаружили несколько кладов каменных орудий, уникальных по мировым меркам! А под одним из cоветских домов открылся тайный погреб конца XIX-начала XX века.

На раскопках вместе с именитыми учеными трудятся студенты из Донецка и Ангарска. Корреспондент «Комсомолки» поговорил с теми, кто буквально прикасается к прошлому, спустился в раскоп и увидел артефакты одним из первых.

Корреспондент КП-Красноярск с находками этого сезона - скребками для выделки шкур и обработки дерева. Невероятные ощущения, когда держишь орудия труда, которыми пользовались люди тысячи лет назад!

Сквозь траншеи – к древности

У автора статьи за плечами истфак и опыт археологических экспедиций. Провести время на раскопках для него – одна из лучших версий жизни. Такое времяпровождение сегодня доступно всем желающим красноярцам, с любым образованием и совершенно бесплатно. Просветительский проект «400 веков истории Красноярска» АНО «Археологическое исследование Сибири» поддержал Фонд президентских грантов. На сегодняшний день, это единственные раскопки в городе, которые открыты для всех. За день площадку посещают до полусотни человек: от дошкольников с родителями до пенсионеров. Можно попасть на экскурсию, посмотреть на работу археологов, попробовать себя в роли волонтера и узнать больше о жизни людей в древности на берегах Енисея.

Экскурсии и выставка находок сезона-2026 проходят на действующих раскопках, которые открыты для посещения. Фото: Татьяна ЗЫКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Руководитель работ на памятнике Усть-Базаиха-2 – сотрудник НПО «АПИ» Александр Барков.

Руководитель работ, сотрудник научно-производственного объединения «Археологическое проектирование и изыскание» Александр Барков рассказывает, что место стоянки было обжито с древности, так как расположено в удобном месте слияния рек. На стоянке два культурных слоя. Нижний культурный слой – верхний палеолит. Полученные в прошлом году радиоуглеродные датировки показали возраст в промежутке 17-18 тысяч лет. Встречаются и неолитические находки (5–4 тысячелетия до н.э.). Также представлено русское время: XIX-начало XX века.

Но особый интерес, конечно, представляют артефакты каменного века. В этом сезоне на одном участке обнаружили множество костей и каменных артефактов. Также обнаружили следы очага, вокруг которого разделывали добычу и изготавливали орудия.

Часть работ ведется под тентом из-за капризов погоды. Кстати, под ним находится скопление фрагментов костей животных, которое предстоит объяснить ученым. Фото: Татьяна ЗЫКОВА. Перейти в Фотобанк КП

– Итогом работы должно стать понимание полной картины: какой коллектив жил здесь, в какое время года, чем занимался, – поясняет Барков. – Для этого привлекаем геологов, палеопочвоведов, делаем пыльцевой анализ. Палеонтолог определит, какая и в каком сезоне добывалась дичь. Возможно, оленей разделывали где-то возле Енисея, а на стоянку приносили уже части туш: для выделки шкур и приготовления пищи.

На раскопках памятника «Усть-Базаиха-2» работают не только ученые, но и студенты. Фото: Татьяна ЗЫКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Базаихе вглубь земли кое-где вторгаются хозяйственные ямы с современными отходами, погреба и подполья. Поразительно, но при этом культурный слой на стоянке оказался под застройкой практически непотревоженным – редкость по нынешним временам.

Уникальные находки ждали своего часа под жилой застройкой. Фото: Татьяна ЗЫКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Флажки над прошлым

Каждую неделю ученые читают для интересующихся археологией горожан лекции и проводят мастер-классы. Экскурсантам обязательно дают подержать реплики орудий каменного века, чтобы прочувствовали, как выживали предки в суровом мире. Нож, топор, скребок, наконечники стрел, костяные крючки, рыбки-приманки, иглы – арсенал древнего человека был богаче, чем кажется. Как все это работало, показывает археолог, сотрудник АНО АИС Андрей Петренко. Он изготавливает копии древних предметов своими руками и показывает, как ими пользоваться во время экскурсий. Так древняя история оживает на глазах и лучше запоминается.

Копии древних предметов, которые можно подержать, наглядно показывают, как жили люди в каменном веке на территории Красноярска. Фото: Татьяна ЗЫКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Находки на Базаихе не стали для ученых неожиданностью. Еще в XIX веке здесь обнаружили стоянку древних людей. Судя по всему, охотничью. Возможно, сюда приносили разделывать добычу. Это еще предстоит выяснить. В пользу версии говорит найденное в этом сезоне скопление колотых костей животных. Вероятно, северного оленя. Возможно, есть здесь и остатки древних жилищ, но это еще предстоит доказать: их сложно обнаружить.

Красноярцев погружают в технологии каменного века с помощью реплик артефактов, их делает археолог Андрей Петренко.

Во время бесплатных экскурсий можно понаблюдать за работой археологов, увидеть находки и узнать, как жили люди на Енисее в каменном веке. Фото: Татьяна ЗЫКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В раскопах десятки людей. Каждый за своим делом. Никакой техники! Работа ведется только вручную, подходящими инструментами. Лопаты – для простой, ее можно поручить людям без специального образования под присмотром археологов. А те же мастихины, кисточки и даже спринцовки – для ювелирной. Ее доверяют не всем. Пыль тысячелетий сдувают осторожно, чтобы не сместить находки. Земля пестрит флажками: красный – камень, желтый – кость. Человек с лопатой, наткнувшись на артефакт, не трогает его. Подходят специалисты, маркируют цветом, фотографируют, отбивают координаты, извлекают. Затем очищают, вносят в опись и передают на изучение. Потом - в музей. Это если сильно упрощенно. Кстати, грунт из отвалов просеивают, как при золотодобыче: вдруг пропустили крошечную находку?

Находки собирают не сразу. Сначала их маркируют в том месте, где обнаружили. В данном случае красный флажок означает камень, желтый - кость. Потом «отбивают» координаты каждого артефакта. Фото: Татьяна ЗЫКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Когда камень дороже золота...

В прошлом году на «Усть-Базаихе-2» нашли пять кладов каменных орудий древнего мастера. Зачем он их спрятал? Почему за ними не вернулся? Погиб? Или оставил с ритуальной целью? Пока вопросов больше, чем ответов.

Доктор исторических наук Александр Колесник приезжает из Донецка на раскопки в Красноярск не первый год. Фото: Татьяна ЗЫКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Доктор исторических наук, доцент Донецкого государственного университета Александр Колесник называет такие раскопки, как на Базаихе, единичными по российским меркам. Он поделился с корреспондентом «КП»-Красноярск, что палеолитические памятники редко вскрывают такими площадями, а «Усть-Базаиха-2» – это скопление как минимум трех-четырех поселений. Одновременных или разновременных – пока неизвестно, но возможность исследовать их целиком позволяет восстановить картину далекого прошлого.

– Мы можем определить, где разводили очаг, разделывали животных, кололи камень, обрабатывали шкуры, шили одежду, – говорит Колесник. – Полностью вскрытая структура поселения дает нам понимание поведения людей.

Почему они останавливались именно здесь? В месте впадения Базаихи в Енисей сочетаются ресурсы двух рек. Растительность привлекала стадных животных. Палеолит не зря называют золотым веком охотников. Основной добычей на территории современного Красноярска был северный олень. Люди в то время следовали за мигрирующими стадами, устраивали загоны у переправ. Климат здесь в позднем ледниковом периоде (18-15 тысяч лет назад) был прохладнее и суше. Лесов – меньше, открытых луговых пространств – больше.

Для человека непосвященного ценные находки сезона-2026 - это просто камни со сколами, но для археологов они дороже золота. Фото: Татьяна ЗЫКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Палеолит не знает границ

Вместе с известным ученым из Донецка приехали и студенты-историки ДонГУ. Почему они работают в Сибири?

Группа студентов-историков Донецкого госуниверситета в свободное от раскопок время успела осмотреть достопримечательности Красноярска. Фото: АНО АИС

После посвящения в археологи организаторы проекта «400 веков истории Красноярска» вручили студентам из Донецка памятные подарки. Их поздравил с успешным опытом доктор исторических наук, профессор СФУ Николай Дроздов. Фото: Татьяна ЗЫКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Александр Колесник поясняет:

– У нас налажены тесные связи между Донецком и Красноярском. Мы проводим практику для студентов уже несколько лет. Двое моих ребят остались здесь работать. А коллеги из Красноярска приезжают к нам на конференции, вместе издаем книги.

Ученый делится, что в Донецке масштабные раскопки сейчас невозможны: не все территории разминированы, сохраняется опасность беспилотников. Для серьезных исследований нужна спокойная обстановка. Археологи ждут. А пока, если появляется возможность, копают в других регионах.

Первокурснику ДонГУ Ивану Пикуру в Красноярске понравилось. Фото: Татьяна ЗЫКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Первокурсник истфака ДонГУ Иван Пикур поделился с корреспондентом «КП»-Красноярск своей историей:

– Нам предложили поработать на раскопках в Красноярске – и мы приехали. Мне хотелось мир посмотреть, новому научиться. Я освоил работу с лопатой. Понял, что смогу вырыть землянку в лесу и не пропаду. Появилось желание стать археологом. Из достопримечательностей Красноярска больше всего запомнился Свято-Успенский монастырь, я из верующей семьи.

Выпускник ДонГУ Никита Марусенцев приехал на раскопки три года назад, еще студентом, да так и остался в Красноярске. Фото: Татьяна ЗЫКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Выпускник ДонГУ Никита Марусенцев приехал на раскопки в Сибирь студентом три года назад и остался:

– Так сложилось, что связал судьбу с Красноярском. На родине раскопки пока не ведутся, а здесь работа кипит. Есть, где применить знания и навыки. Начинал «на лопате», потом составлял описи, вырос до бригадира, теперь я геодезист.

Будущие рабочие пробуют себя в археологии

Удивительно, но в этом сезоне на раскопках работали не только студенты-историки, но и учащиеся Ангарского индустриального техникума. Будущие рабочие приехали за тысячу километров интереса ради.

Преподаватель Ангарского индустриального техникума и руководитель кружка «Юный археолог» Оксана Суслова поделилась:

В Красноярске проводятся раскопки стоянки каменного века "Усть-Базаиха-2".

– Ребята с удовольствием посещают кружок. Я обратилась к организаторам раскопок в Красноярске. Сказала, что парни горят желанием не только изучать теорию, но и развивать практические навыки. Возможно, после получения рабочих специальностей они пойдут учиться на археологов. Они с энтузиазмом принялись за работу, некоторые даже не хотят уезжать.

Учащийся Ангарского индустриального техникума Николай Долгий после каникул на раскопках в Красноярске подумывает освоить новую специальность. Фото: Татьяна ЗЫКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Загадка старого погреба

Обычный погреб под советским домом, а рядом - еще один. Фото: Татьяна ЗЫКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Любопытные находки таят и снесенные дома: старинные и не очень. Под одним из них оказались два погреба. Один – обычный, для солений-варений. В него археологи спускались еще в прошлом году, пока дом не разобрали. И не заметили ничего подозрительного.

Рядом оказался тайный погреб, вход в который не сразу был найден. Археолог Петренко во время экскурсии рассуждал, что в нем могли хранить самогон или ворованные вещи. Кстати, в скрытом подземелье нашли маленький кинжал. Холодное оружие указывает на возможное криминальное прошлое владельца тайника.

В тайном погребе обнаружили кинжал. Фото: Татьяна ЗЫКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В общем, загадок истории разного времени хватит на многих исследователей.

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