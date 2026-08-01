Журналиста из Хакасии избили во дворе многоэтажки. Фото предоставлено Егором Петренко

1 августа в Абакане на улице избили известного радиоведущего муниципального медиахолдинга ИРТА «Абакан» Егора Петренко. Все произошло между 8:00 и 8:30 во дворе многоэтажки по Пирятинской, 17а. Журналиста с травмами увезли на «скорой» в стационар, сейчас ему оказывают помощь и проводят обследования.

Корреспонденту «КП»-Красноярск удалось связаться с девушкой пострадавшего корреспондента Софией, которая находится с ним в больнице и узнать у нее известные на этот час подробности случившегося. Егор пока плохо себя чувствует, он не в состоянии давать комментарии. Им занимаются врачи.

Сначала предполагалось, что мотивами нападения могла стать профессиональная деятельность корреспондента: он поднимает на эфирах острые социальные темы. Но, по словам его девушки, нападавшему вряд ли было известно, что он имеет дело с журналистом. Они точно не были знакомы лично.

Радиоведущий Егор Петренко ведет эфир. Фото: стоп-кадр rutube-канала «Абакан 24»

Утром Егор пошел выгуливать собаку во дворе своего дома, когда София еще спала. Потом он поделился, что мимо него проходила пара: мужчина орал на свою женщину, та заливалась криком. Женщину журналист тоже не знает. У него возникли опасения, что ей угрожает опасность. Он окликнул агрессивного прохожего и попросил его не кричать.

Потом он помнит, что мужчина подошел к нему и напал. От обрушившихся ударов упал, ударился головой и очнулся позже, уже на земле. Мужчина был рядом. Егор смог подняться в квартиру, сообщить Софии, что его избили и попросить вызвать полицию и скорую. Девушка застала во дворе напавшего мужчину, а потом он со своей женщиной ушел. После этого София поехала на скорой вместе со своим парнем в больницу.

Там у него диагностировали целый букет травм: сотрясение мозга, перелом скулы, повреждение глаза... Предстоит долгое лечение. Естественно, будет написано заявление в полицию.

Надеемся в ближайшее время получить официальные комментарии по поводу случившегося от МВД по Хакасии. В то время, когда все произошло, во дворе дома уже были люди. Кроме того, инцидент наверняка попал в объективы уличных камер видеонаблюдения и видеорегистраторов припаркованных машин. А, значит, восстановить картину произошедшего полицейским не составит труда.

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