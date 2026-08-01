В Абакане напали на журналиста во дворе многоэтажки

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

1 августа в Абакане во дворе дома по Пирятинской, 17а в промежутке c 8:00 до 8:30 избили известного радиоведущего муниципального медиахолдинга ИРТА «Абакан» Егора Петренко. Очевидцы случившегося вызвали полицию и «скорую» на место происшествия.

По имеющейся у «КП»-Красноярск информации, журналист госпитализирован с черепно-мозговой и другими травмами. Сейчас за его здоровье борются медики. Пока неизвестно, насколько серьезно пострадал корреспондент, и есть ли угроза его жизни. Обследования еще продолжаются.

Предварительно, он не был знаком с нападавшим лично, и тот действовал один. На данный момент нет информации, какими были мотивы нападения, и связано ли оно с профессиональной деятельностью пострадавшего. Напомним, он поднимает в эфире острые социальные вопросы, и во время его программ жители высказываются и дискутируют на волнующие их темы.

Ждем официальные комментарии по этому резонансному случаю от МВД Хакасии. Надеемся, что произошедшее с коллегой из Хакасии не останется безнаказанным, и представители правоохранительных органов уже изъяли записи уличных камер видеонаблюдения, видеорегистраторов и скоро обнародуют в СМИ кадры нападения на журналиста.