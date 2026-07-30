Судьба пропавших в Красноярском крае Усольцевых остается неизвестной. Фото: соцсети

Вот уже десять месяцев судьба пропавшей на Кутурчинском Белогорье семьи Усольцевых остается неизвестной. 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина, их пятилетняя дочь и собака породы корги бесследно исчезли во время похода. 27 сентября Усольцевы приехали на базу отдыха в поселке Кутурчин Манско-Уярского района. Семья сняла домик и провела там ночь. На следующий день они уехали на окраину населенного пункта, оставили машину и несмотря на резкое ухудшение погоды направились к местной достопримечательности – скале Буратинка. Вернуться обратно семья должна была спустя несколько часов, но их авто так и осталось одиноко стоять на обочине.

30 сентября взрослый сын Ирины от первого брака обратился в полицию. Масштабные поиски начались 1 октября. В тайгу кинулись спасатели и добровольцы. У начала тропы, неподалеку от иномарки семьи, разбили лагерь. Масштабные поиски свернули спустя десять дней, когда на территории установился снежный покров. После этого туда выезжали только профессиональные спасатели, альпинисты и спелеологи. С 4 по 9 июня 2026 года в тайге вновь прошли поисковые мероприятия. В них принимал участие ограниченный круг специалистов и волонтеров. Чтобы на территорию не проникли неподготовленные люди, был установлен блокпост.

Тогда была найдена часть палки для скандинавской ходьбы, однако экспертиза установила, что вещь не принадлежала Усольцевым. Так, спустя десять месяцев в деле о пропажи Усольцевых в Красноярском крае нет ни одной зацепки.

За все время таинственное исчезновение обрастало версиями. Порой, очень сомнительными. Сбежали в другую страну через Монголию. Улетели на вертолете. Стали лишними свидетелями разборок браконьеров…

Тем временем, официальная версия пропажи семьи – несчастный случай. Они могли провалиться в расщелину или скальную ловушку.

Как «КП-Красноярск» рассказали в СК по Красноярскому краю и Хакасии, последние поиски семьи прошли с 9 по 12 июля. Когда будут очередные – пока неизвестно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Блокпост в сердце тайги: палка для скандинавской ходьбы стала главной уликой в деле исчезновения Усольцевых в Красноярском крае

Усольцевы ушли в сторону границы с Монголией: теория заговора вокруг исчезновения семьи в «петле смерти» в Красноярском крае