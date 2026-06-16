Разбираем очередную версию исчезновения Усольцевых в Красноярском крае. Фото: соцсети

«Семья Усольцевых, пропавшая осенью в Красноярском крае в «петле смерти», могла добраться до ближайшей границы и теперь скрывается где-то в другой стране». Это очередная версия сторонников теории заговора, которую мы нашли на просторах интернета. Интересная гипотеза, но совершенно абсурдная, а выдал ее человек, который либо совсем не знает местных реалий, либо нарочно подогревает волну интереса. Проанализруем.

Напомним предысторию

С момента исчезновения семьи Усольцевых на Кутурчинском Белогорье в Красноярском крае прошло почти девять месяцев. До сих пор их судьба неизвестна. Напомним, что 64-летний глава семьи Сергей, его 48-летняя супруга Ирина и пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября 2025 года. Вместе с ними была и 12-летняя собака корги.

Приехали в поселок Кутурчин, откуда начинаются туристические тропы, оставили автомобиль и отправились по одному из направлений, в сторону скал Буратинка и Мальвинка. Бывалые люди говорят, что прогулка обычно занимает туда и обратно часа четыре. Ну, хорошо - пять, если на руках такой маленький ребенок и собака с короткими лапами.

Из-за плохой погоды народу там почти не было. Последними их видели две туристки, которые попались навстречу на полпути. И все, Усольцевы как в воду канули. С этого момента очевидная часть заканчивается и начинается одна большая тайна: что с ними стало, живы или нет? Масштабные поиски проводились и осенью, до того, как землю накрыло снегом. И уже нынешней весной. В начале июня в Кутурчин снова забросили большой десант профессионалов. Снова ничего!!!

Впереди те самые вершины, куда направились Усольцевы Фото: Полина КЛИМЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Слухи – такие слухи

Таинственное исчезновение породило массу версий – от криминальных до фантастических. Следователи (уголовное дело была заведено сразу же) склоняются к тому, что произошел несчастный случай. Поэтому – чего уже скрывать – ищут не живых людей, а три тела, в любом состоянии.

Была надежда на то, что наведут на след проснувшиеся по весне медведи с их сверхчутким обонянием. Но нет! Альпинисты и спелеологи обследовали все известные и вновь найденные провалы и ущелья в скалах (там есть такие, которые достигают до десятка метров) – ничего. На днях нашли обломки от палки для скандинавской ходьбы, отправили на экспертизу проверить, принадлежит ли она семье.

Отсутствие результатов порождает новые слухи. Например, что семья встретилась с браконьерами и поплатилась. Ну, какие браконьеры в популярной туристической зоне?! Еще одно предположение: встреча со старателями, которые моют золото в реках. Какие реки на Белогорье среди курумника? Да еще в конце сентября? Упоминались и беглые уголовники – эту версию сразу отметаем: до ближайшей колонии сотни километров, побегов не зафиксировано.

Еще слух был: Усольцевых видели за границей. Мол, кто-то столкнулся с ними на улице в Таиланде. Узнал, потому что читал многочисленные публикации в интернете. Да ладно?! Не сообщил об этом в полицию, а сразу побежал строчить пост в «телеграм»?

Нагромождение камней, глубокий снег, холод - в таких условиях спасатели искали семья. Фото: КГКУ "Спасатель"

Вертолет, вертолет

Вопрос напрашивается: допустим, Усольцевы действительно оказались за границей (хотя прятаться в Таиланде так себе конспирация). Но как? Следствие первым делом выяснило, что загранпаспорта у них просроченные, оставлены дома. Без них легально пересечь границу нельзя. Да и зачем? И снова слухи, слухи. Что у Сергея Усольцева якобы много долгов перед сомнительными кредиторами, что в 90-е годы он якобы сотрудничал с западными компаниями, когда работал на секретном предприятии в Железногорске. Якобы, якобы… Любую поступившую информацию о них следователи и чекисты уже проверили.

Если легальным способом семья не смогла бы покинуть страну, тогда остается нелегальный? Включаем логику, изучаем географию и начинаем анализировать. Вариант первый: их подобрал в тайге в условленном месте вертолет. Допустим, есть там открытые участки местности без камней и густых лесов, где может сесть небольшой вертолет.

Здесь полетная зона G, доступна для легкомоторных летательных аппаратов. Небольшие вертолеты могут летать без специального диспетчерского разрешения, но необходимо заранее уведомить органы воздушного движения о планах вылета.

Пешком по буреломам

Наконец, предположение о том, что семья направилась к ближайшей границе, не выдерживает никакой критики. От Кутурчина до Монголии по прямой пятьсот километров. Возможно, там существует какая-то тайная (читайте: старая, лесная, труднопроходимая, заросшая) дорога, по которой когда-то, во времена леспромхозов, могли ездить местные жители. Кутурчинское Белогорье расположено на высоте 1,8 тысяч метров, за ним высота только растет, а Саяны становятся еще более сложными.

Чтобы проехать по такой дороге, нужен как минимум высокопроходной внедорожник, а лучше вездеход. Еще запасы продуктов, теплая одежда и обувь (конец сентября, как-никак).

И снова вопрос: зачем? Тащиться самим и мучить в такой дороге ребенка? Марш-бросок через тайгу, буреломы, горы, непогода, снег, дикие звери – какая причина для такого «героизма»? Допустим, за несколько дней добрались до Монголии, дальше что? Хотели тайком пересечь условную линию на карте? Там степи, пересеченная местность, горные хребты на десятки и сотни километров. Поселения отсутствуют, при этом частенько на лошадях появляются местные жители, которые не любят путников.

Нагромождение камней, глубокий снег, холод - в таких условиях спасатели искали семья. Фото: КГКУ "Спасатель"

Просочиться под видом туристов через погранзаставу Цаган-Тологой тоже сложно. С Монголией у России безвизовый режим, но паспорт необходим. Даже если у Усольцевых был второй комплекс загранпаспортов (следовательно, фальшивый), пробить их на подлинность – дело трех секунд. Зачем семье такое сложности?

P.S. Корреспондент «КП»-Красноярск» побывал в том месте, которое вдруг получитло название «Петля смерти» - на Минской петле. Что он там увидел своими глазами – следите за публикациями.

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