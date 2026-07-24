Скриншот видео: «Земля прайда» (vk.ru/lions_msc)

Московские зоозащитники из организации «Земля прайда» прилетели в Красноярск, чтобы спасти медведя из придорожного кафе на 121-м километре федеральной трассы Р-257. Видео они опубликовали в своих социальных сетях.

Директор центра Виктор Агафонов также сообщил, что у косолапого после инсульта отнялись лапы, однако ни одна зоозащитная организация не стала ему помогать.

«Владельцы обращались много куда, но нигде не получили спасения для мишки. Очереди на помощь Кузе не стоит», – говорит он.

Врачи и остальные члены команды приедут в край после выдачи разрешения на вывоз медведя в столицу.

Напомним, что медведю Кузе уже около 30 лет. Когда-то его спасли из лесного пожара, но заповедники или зоопарки отказались его принимать к себе. В итоге хозяева кафе взяли опеку на себя.

Скриншот видео: temnayanochh

Журналисты писали об этом хищнике еще в 2025 году. В краевом Росприроднадзоре им ответили, что проводили проверки в кафе, однако нарушений не нашли. Кроме того, после неволи животное нельзя выпускать в тайгу.

Летом 2026 года про хищника снова вспомнили — в социальных сетях всего за несколько дней более миллиона просмотров набрал ролик с призывом спасти Кузю.

«Медведь лежит в помоях, отсутствует питьевая вода, в баке вся вода зеленая, плавает плесень… Очень жаль медведя. Неужели ничего сделать нельзя?», – спрашивает автор.

Столичные зоозащитники планируют помочь еще одному медведю — он находится в кафе в Балахтинско-Новоселовском округе.

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