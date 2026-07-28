Фото: «Противопожарная охрана Красноярского края»; Лесопожарный центр Красноярского края

Настоящие герои не носят плащей. Они не ждут наград. Они просто действуют. Даже когда у них сломана спина.

Старший летчик-наблюдатель Чуноярского авиаотделения Лесопожарного центра Красноярского края Владимир Разумов считает себя самым обычным человеком. В свободное время он, как любой сельчанин, огородничает, рыбачит и помогает родным по хозяйству. Критическая ситуация показала, на что он способен.

Владимир и Сергей (слева направо). Тот самый экипаж в том самом самолете. Фото из личного архива Владимира Разумова

25 мая 2026 года в поселке Осиновый Мыс начиналась обычная смена. Ярко-желтый легкомоторник «Аэропракт-22» отправлялся на патрулирование лесов. Рядом с Владимиром – командир, с которым они летают уже третий сезон. Слаженный экипаж. Ничто не предвещало беды. Но после взлета двигатель неожиданно заклинило, машина ушла в штопор и упала камнем вниз с 50-метровой высоты. А дальше – чудо. Самолет – груда металла, но люди внутри живы. Владимир с переломом позвоночника и разбитым лицом вытащил погибающего товарища и наложил жгут, чтобы тот не истек кровью. Хотя сам, по словам медиков, сам был в тяжелом состоянии.

Легкомоторник превратился в груду металла. Фото: КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края»

Корреспондент «КП»-Красноярск поговорил с Владимиром, когда тот пришел в себя дома после больницы. О том, как это: падать, спасать и жить дальше. О том, что движет человеком на волоске от гибели. И о том, как простой сибиряк стал героем, даже не заметив этого.

«Расскажи богу о своих планах»

Есть старая шутка: «Хочешь рассмешить бога – расскажи ему о своих планах». Владимир отправился в роковой полет за три дня до своего 40-летия. В народном представлении эта дата для мужчин – переломная. Многие боятся ее, кто-то даже не празднует. Герой статьи в приметы не верит:

– Планировал родителей позвать, посидеть с ними, отметить. У меня же юбилей.

Но случилось то, что перевернуло его жизнь. Буквально – вверх тормашками. Экипаж хотел вернуться на аэродром, но не смог. В Росавиации случившееся назвали аварией. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) выясняет ее причины. Все произошло за какие-то секунды, но экипаж успел оценить свои шансы на выживание.

– Командир прокричал: «Это все!» Я успел ответить: «Держись!»

Земля стремительно приближалась. Владимир закрыл глаза:

– Думал: открою не на этом свете. Увижу, как в фильмах, отходящую от тела душу.

Одна из первых фотографий с места аварии. Фото: Лесопожарный центр Красноярского края

Но все оказалось иначе. Удар. Дикая боль пронзает спину. Штурвал разбил лицо, левый глаз застилала кровь. Он и командир висели на ремнях безопасности. Владимир судорожно отстегивался, получилось не сразу. Его подстегивало то, что из пробитого бака горючее заливало спину командира.

– Мысль одна: сейчас рванет! Искра от аккумулятора, двигатель горячий – и все! Второй раз шанса спастись не будет, сгорим!

Он попытался отцепить клеммы аккумулятора. Бесполезно! Все зажато, кабина смята. Понял: надо срочно выбираться.

Спасти любой ценой

Сначала нашел выход из искореженной кабины. Вернулся за командиром. Тот пострадал сильнее, стонет, в крови. В том числе, нога вывернута на 180 градусов: открытый перелом. Надо спасать!

Скромный парень из Осинового Мыса начинал десантником-пожарным: десантировался с вертолетов с помощью спусковых устройств, тушил лесные пожары. Потом прошел переподготовку на летчика-наблюдателя и уже с воздуха продолжил бороться с огнем. Это уже совсем другая ответственность: обнаружить пожар, сделать нужные расчеты, доставить бойцов лесного спецназа, координировать их работу с воздуха. С начала авиационной карьеры у него 2400 часов налета. Нашел свое дело. Коллеги и без того знали, что Владимир не подведет, а сейчас и вовсе считают его героем.

Коллеги отзываются о Владимире как о человеке, на которого во всем можно положиться. Фото: Лесопожарный центр Красноярского края

Директор краевого Лесопожарного центра Виталий Простакишин отзывается о нем по-мужски:

– Владимир – человек надежный. На него во всем можно положиться. Знаете, летчик-наблюдатель – это не запись в трудовой, а образ жизни. Таким людям присущи техническое мышление, эмоциональная устойчивость и умение принимать решения в стрессовой ситуации.

Владимир увлекается спортом с юности. Фото: личный архив Владимира Разумова

В критический момент так и произошло. Владимир вспоминает, как сначала тормошил командира Сергея:

– Давай, пробуй! У тебя одна нога целая, упирайся, держись за меня.

А потом отстегнул его и просто поволок. Владимир весит 85 килограммов. Командир – крупнее. Позже в краевой больнице выяснится: у спасителя компрессионный перелом нескольких позвонков в дополнение к другим травмам. Говорит, что на адреналине боли почти не ощущал.

Выбравшись с товарищем из искореженной кабины, начал оттаскивать его от самолета. Потом наложил жгут из того, что попалось под руку, – командир стремительно терял кровь.

Падающая точка в небе и звонок отца

Отец Владимира работает сезонным сторожем на том же аэродроме. Он видел, как падает самолет винтом вниз. Знал, что внутри его сын. Не дай бог пережить никому, что он чувствовал в эти секунды. Но надежда умирает последней. Трясущимися руками набрал номер Владимира. И тот ответил.

– Только упали, слышу – телефон зазвонил в нагрудном кармане. Достал: папа! Только и смог сказать: «Живы. Вылезти не можем. Помощь нужна».

Отец бросился к машине, по пути трезвоня жене, чтобы вызвала фельдшера. А сам помчался к месту аварии за аэродромом. Сельчане называют его «стрижовая яма».

Минут через десять он был рядом.

– Мы с отцом еще дальше командира оттащили на случай, если самолет взорвется.

Взгляд фельдшера

– С такими травмами вытащить взрослого человека и наложить жгут – это за гранью. За такое медали давать надо!

Это слова фельдшера поселковой амбулатории. Михаил Качесов со своей медицинской бригадой прибыл на место происшествия в считанные минуты. Он 13 лет в медицине, но увиденное его потрясло. Он поделился своими впечатлениями с корреспондентом «КП»-Красноярск:

Первым на месте аварии оказался фельдшер амбулатории поселка Осиновый Мыс Михаил Качесов. Фото: Лесопожарный центр Красноярского края

– По пути на вызов я, врач-терапевт и водитель удивлялись, что не поднимается дым. Обычно ведь загораются самолеты. Приезжаем и видим впечатанную в деревья груду желтого металла. Я даже не понял, где там была кабина. Угадывались только хвост и крылья. С них стекало на землю горючее.

Медик увидел на земле «тяжелого» пациента с открытым переломом и хлопочущего над ним Владимира. Он переминался от боли, держался за спину, по лицу стекала кровь – но помогал.

– Говорю: «Вова, ты как?» А он: «Нормально, командиром займись, ему совсем плохо».

У Сергея падало давление. Его стабилизировали и готовили к эвакуации. Владимиру становилось хуже, боль нарастала – им тоже занялись.

Фельдшер сразу вызвал «скорые» из ближайшей Богучанской больницы. На месте таких пациентов не «вытащить». Пострадавших – в машину и на трассу, навстречу бригадам.

Перед этим – звонок в МЧС: нужно пролить самолет, чтобы не рвануло. Пожарные примчались моментально: десять человек на четырех машинах. Возгорания не допустили, последствия протечки на землю устранили.

Пожарные не допустили возгорания упавшего самолета. Фото: МЧС по Красноярскому краю

Самолет был буквально впечатан в деревья. Непонятно, как в нем могли выжить люди. Фото: КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края»

Отбили у смерти и поставили на ноги

В этой истории спасения решающими стали быстрое оказание помощи и слаженность действий профессионалов. На дороге пострадавший экипаж перехватили бригады скорой помощи, перегрузили и помчали в реанимацию. Оказав первую помощь, тяжелых пациентов санавиацией доставили в Красноярскую краевую клиническую больницу.

Экипаж потерпевшего крушение самолета доставили в краевую больницу санавиацией. Фото: пресс-служба Красноярской краевой клинической больницы

Заведующий отделением санитарной авиации Красноярского края Константин Барышников рассказал «Комсомолке», почему летчиков пришлось спасать вертолетом:

Заведующий отделением санитарной авиации Красноярского края Константин Барышников. Фото: пресс-служба Красноярской краевой клинической больницы

– Не так часто бывает, что люди выживают при падении самолета. Экипажу повезло. Но один из пациентов находился в крайне тяжелом состоянии. Чтобы оказать помощь соответствующего уровня, требовалась транспортировка в краевую больницу. Автомобильным транспортом это было сделать невозможно: расстояния большие, по пути человек бы погиб. Нужны условия для поддержания жизненных функций организма и искусственной вентиляции легких. Вертолет обеспечил быструю и безопасную доставку. На борту воздушного судна есть полноценная реанимационная палата со всем необходимым оборудованием: мониторами, дефибрилляторами, аппаратами ИВЛ, кислородной поддержкой... Именно это и потребовалось для спасения.

Сергей перенес не одну операцию и сначала находился на ИВЛ, но выкарабкался. Владимиру сразу сделали операцию на позвоночнике. И произошло невероятное: уже на следующий день врачи поставили его на ноги. А в 40-й день рождения отпустили домой. Конечно, впереди еще месяцы реабилитации.

Владимир готовится к выписке. Фото: пресс-служба Красноярской краевой клинической больницы

На выписку в больнице заказали для необычного пациента торт с надписью: «План полета: жить долго и счастливо». Фото: пресс-служба Красноярской краевой клинической больницы

На выписку в больнице заказали для необычного пациента торт с надписью: «План полета: жить долго и счастливо». Владимир попросил сводить его в палату к командиру.

– От сердца отлегло, когда убедился, что у него все нормально: в сознании, узнал, сжал мне руку. Ноги шевелятся. Ходить будет.

Первая встреча Владимира с командиром после случившегося. Фото: пресс-служба Красноярской краевой клинической больницы

Перед выпиской Владимир попросил врачей о встрече с командиром. Тот еще продолжал лечение. Фото: пресс-служба Красноярской краевой клинической больницы

Встреча Владимира с командиром в больничной палате. Фото: пресс-служба Красноярской краевой клинической больницы

Пауза в работе и огородных делах

В больнице Владимир переживал не о своей спине. О другом:

– Не смог в этом году помочь родителям с огородом, посадкой картошки, сенокосом. Да и сам живу в частном доме. Работы много, и все встало: огород, ремонт в доме, недостроенный гараж.

Врачи пока многое запрещают: не наклоняться, не нагружаться, ходить в меру и осторожно. Не привыкший к такой жизни сельчанин ощущает себя беспомощным, но все выполняет: в небо хочется!

Герой статьи сначала работал десантником-пожарным, а потом прошел переподготовку на летчика-наблюдателя. Фото: Лесопожарный центр Красноярского края

– Родители меня успокаивают: «Ты только восстанавливайся, сами с хозяйством справимся!» Сестра с племянниками приехала из Красноярска на все лето. Хлопочут на грядках.

Человек, с риском для жизни спасший человека, беспокоится о непосаженной картошке и оставшихся без помощи пожилых родителях. Этим наши герои отличаются от голливудских.

С начала авиационной карьеры у Владимира 2400 часов налета на разных типах воздушных судов. Фото: Лесопожарный центр Красноярского края

Сейчас, во время вынужденной паузы в делах, у Владимира появилось время обдумать свою жизнь. После аварии он оценил со стороны то, что осталось от машины, больше на то место не возвращался:

– Не должны были мы выжить... А раз дали шанс – надо принести больше пользы.

«Папа в командировке»

О личном Владимир рассказывает неохотно. Но если спросили – не скрывает: год назад развелся. Сейчас живет один. Сердце свободно, но занято: в нем сынишка Олег. Бывшая жена не так часто дает видеться с ним. И это, наверное, единственное, от чего душа сурового мужчины болит сильнее сломанной спины.

После аварии он остро осознал, насколько сильно любит своего ребенка, и как нужен ему. Нужен живым. Нужен здесь. Не на небе. Мысли о сыне помогают ему восстанавливаться и жить дальше.

Отец с сыном. Владимир и Олег любят проводить время вместе. Фото: личный архив Владимира Разумова

– Мы любим проводить время вместе, хоть и нечасто мама отпускает его ко мне. По возможности, езжу к нему в садик в соседний поселок. Ему всего пять. Папка нужен...

Мальчик пока не знает, что его отец был на волоске от смерти. Владимир еще не решился сказать.

После аварии Владимир понял, насколько сильно любит своего сына. Мысли о нем помогают восстанавливаться и жить дальше. Фото: личный архив Владимира Разумова

– Возможно, поделюсь аккуратно. Все равно кто-то скажет. Лучше уж я сам.

Для ребенка папа в командировке, пока тот физически не может встретиться.

Владимир души не чает в своем сынишке Олеге. Фото: личный архив Владимира Разумова

Чудеса да и только!

Медики сходятся в одном: чтобы двое выжили при таком падении – нужно редчайшее стечение обстоятельств. В народе это называют чудом.

Михаил Качесов говорит прямо:

– Шансы умереть были даже после того, как люди выбрались. Шок, травмы. Но помощь подоспела вовремя – это и решило все.

Врачи краевой клинической больницы тоже удивлены.

Заведующий травматолого-ортопедическим отделением №1 Алексей Лубнин (врач травматолог-ортопед с 30-летним стажем) объясняет:

– Падение с высоты – высокоэнергетическая травма, как при ДТП. Обычно шансов выжить минимум. Но обстоятельства сложились удачно: возможно, удар смягчили деревья, грунт. Тем не менее, характер полученных травм соответствует падению: страдают позвоночник, стопы. У одного из пациентов полный набор типичных повреждений. Есть все шансы, что мужчины восстановятся и вернутся к нормальной жизни. Вернутся ли в профессию – вопрос к летной комиссии. Требования к здоровью пилотов строгие.

Героем себя не считает

Владимир не считает себя героем.

– Любой бы так поступил? Ну, может не совсем любой. Я просто не растерялся и здраво пытался действовать.

И выдает свою коронную фразу:

– Еще полетаем!

На вопрос, не боится ли возвращаться в небо, отвечает с той простотой, которая и есть настоящий героизм:

– Работа моя мужская, интересная, люблю ее.

Родители не отговаривают, хоть и переживают. Понимают: небо – смысл его жизни.

Летчик-наблюдатель Владимир Разумов любит свою работу и мечтает вернуться в небо. Фото: Лесопожарный центр Красноярского края

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