Фото: Лесопожарный центр Красноярского края

В понедельник, 25 мая, ярко-желтый «Аэропракт-22» готовился к взлету в поселке Осиновый Мыс. Начиналась обычная рабочая смена для старшего летчика-наблюдателя Чуноярского авиаотделения Владимира Разумова. Рядом – надежный командир, с которым они вместе летают уже почти пять лет. Ничто не предвещало беды.

А случилось то, что перевернуло жизнь двух людей. После взлета самолет затрясло, двигатель заклинило. Экипаж решил возвращаться, но не смог этого сделать. Подробностями поделились 28 мая в Лесопожарном центре Красноярского края со слов выжившего коллеги и очевидцев случившегося.

Фото: Лесопожарный центр Красноярского края

Секунды перед падением

Владимир отчетливо помнит, что творилось в кабине за секунды до того, как машина рухнет на землю. Никогда не забудет он и того, что происходило потом:

– Мы с командиром сцепились взглядами. Он кричит, что все… А я ему: «Держись!» – вспоминает Владимир. – Полетели камнем вниз, вошли в штопор и упали винтом вперед. В сознании оба. Думаю, надо выкарабкиваться. Бензин с крыла бежит, баки ведь полные. Боли не чувствовал, понимал: надо товарища выручать, пока не рвануло. Сейчас осознаю – не должны были мы выжить. Просто нереально!

Владимир, повинуясь не инстинкту самосохранения, а зову долга, кинулся к потерявшему сознание коллеге. Вытянул его из ада. Волоком тащил прочь от самолета. В той ситуации это было единственным правильным решением.

Только потом, уже в краевой больнице, выяснилось: у спасителя – компрессионный перелом нескольких позвонков. Адская боль, которую он заглушил адреналином ради чужой жизни, настигла его уже на больничной койке.

Фото: Лесопожарный центр Красноярского края

Отец Владимира работает сезонным сторожем в том же авиаотделении. Он не может забыть, как смотрел в небо и видел падающую точку, внутри которой был его сын. Страшно представить, что он пережил в эти секунды.

Фельдшера потрясло увиденное

На место крушения одним из первых прибыл фельдшер Михаил Качесов. Увиденное его потрясло:

– Мы приехали на экстренный вызов и увидели картину: один человек лежит на земле, нога перетянута жгутом. А второй рядом стоит, – вспоминает Михаил. – Лицо разбито, переминается с ноги на ногу от боли. У него переломы позвонков, многочисленные ушибы, перелом глазницы. И с такими травмами он вытащил совсем не маленького своего коллегу и даже оказал первую помощь. Я в медицине больше 13 лет, но с подобным героизмом сталкиваюсь впервые. За такое медали давать надо!

Фото: Лесопожарный центр Красноярского края

Из больницы не отпустили без подарка

Рейсом санавиции обоих пилотов доставили в Красноярскую краевую клиническую больницу.

С борта – в руки нейрохирургов. Командир воздушного судна пока остается в больнице, но ему уже лучше. Врачи – народ сдержанный, слов на ветер не бросают. Они оценивают состояние пациента осторожно:

– Динамика положительная.

Фото: пресс-служба Красноярской краевой клинической больницы

Фото: пресс-служба Красноярской краевой клинической больницы

Фото: пресс-служба Красноярской краевой клинической больницы

А Владимира сегодня выписывают из отделения №2. Это настоящее чудо, которому позавидовали бы сценаристы блокбастеров: на четвертые сутки после страшной аварии он покидает стационар на своих ногах. Ему сделали операцию, впереди – реабилитация. Но держится он бодро и с улыбкой говорит:

– Еще полетаем!

Фото: пресс-служба Красноярской краевой клинической больницы

Этот мужчина – абсолютный антипод голливудского героя. Услышав слова благодарности, он лишь смущенно отмахивается:

– Так бы поступил любой нормальный человек. И переживает совсем не о сломанном позвоночнике.

Волнуется за маму с папой.

– Огородный сезон на носу, — делится Владимир, – а я теперь им с посадками не помощник.

Вот такие они, русские герои: не раздумывая, рискуют жизнью ради других, а потом грустят, что не смогут вовремя посадить картошку.

В краевой больнице не могли отпустить такого пациента домой без подарка в день рождения. Круглая дата и выписка в один день? Двойной праздник! Ему вручили пожелания медиков в кондитерском исполнении: торт, на котором вместо карты местности выведено:

– План полета: жить долго и счастливо.

Фото: пресс-служба Красноярской краевой клинической больницы

Путь в профессию

Владимир Разумов начал работать в Лесопожарном центре в 2012 году десантником-пожарным, а через два года прошел обучение в Авиационном учебном центре при федеральной Авиалесоохране и получил новую специальность. С того времени его жизнь навсегда связана с небом: полеты, самолеты, вертолеты… Он с высоты птичьего полета помогает бороться с пожарами.

С 2020 года Владимир – уже старший летчик-наблюдатель. За 14 лет работы он налетал более 2400 часов на разных типах воздушных судов.

Фото: Лесопожарный центр Красноярского края

Его профессия требует особого склада характера. Ведь нужно вовремя обнаружить пожары с воздуха. Предсказать, как они будут развиваться. Рассчитать силы для тушения. Организовать доставку лесного спецназа и руководить всей операцией. И все это Владимир делает мастерски. За отличную работу его не раз награждали.

Фото: Лесопожарный центр Красноярского края

– Во всех отношениях Владимир Разумов – человек надёжный, – делится директор краевого Лесопожарного центра Виталий Простакишин. – На него можно положиться, доверить любое дело. Летчик-наблюдатель – это не просто профессия, а образ жизни. Это и техническое мышление, и эмоциональная устойчивость, и умение принимать решения, и действовать рационально в стрессовой ситуации. А еще он замечательный позитивный человек. Хочу пожелать ему скорейшего выздоровления!

Справка «КП»

В Росавиации падение легкомоторного самолета «Аэропракт-22» в Красноярском крае 25 мая назвали аварией. В ведомстве отметили, что сразу после взлета пилоты доложили об остановке двигателя и приняли решение садиться. Выяснять, что именно пошло не так, предстоит специалистам Межгосударственного авиационного комитета. Помогать им в этом деле будет Красноярское межрегиональное территориальное управление Росавиации.

Читайте также:

Доставили в Красноярск санавиацией: стало известно о состоянии экипажа самолета, потерпевшего крушение в тайге

Пилот упавшего в Красноярском крае самолета находится в сознании

Есть пострадавшие: в Красноярском крае легкомоторный самолет совершил жесткую посадку