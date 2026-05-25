Днем 25 мая в Красноярском крае легкомоторный самолет «Аэропракт-22» компании «Аэропром» совершил жесткую посадку. Пострадали два человека — командир воздушного судна и летчик-наблюдатель.

Самолет разбился в тайге Красноярского края 25 мая 2026 года: место падения, пострадавшие

По предварительным данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, около 15:00 местного времени недалеко от поселка Осиновый мыс Богучанского округа воздушное судно «Аэропракт-22» совершило жесткую посадку.

Как сообщил источник «КП-Красноярск», госпитализированы командир воздушного судна и летчик-наблюдатель. Один из них — сотрудник регионального Лесопожарного центра, а второй — пилот авиакомпании, у которой арендовали самолет.

Глава округа Алексей Медведев подтвердил информацию о падении самолета и то, что на борту находились два человека.

Пострадавших везут в Богучанскую районную больницу.

«Оба пострадавших находятся в больнице с травмами средней тяжести», – уточнила пресс-служба Лесопожарного центра.

Известно, что «Аэропракт» вылетел на авиапатрулирование леса и упал во время набора высоты. Причины и обстоятельства события устанавливаются.

Жесткая посадка самолета в Богучанском округе: фото, причины падения

На месте происшествия работают 10 человек и четыре единицы техники, уточнили в региональном МЧС.

«Благодаря оперативности пожарных ситуация была взята под контроль, возгорание не допущено», – добавила краевая противопожарная охрана.

Транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов.

Следователи Восточного МСУТ СК России завели уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Сейчас рассматриваются две версии авиационного происшествия: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования.

На месте аварийной посадки работают криминалисты.

Судя по официальному сайту компании «Аэропром», фирму зарегистрировали девять лет назад. Чистая прибыль за 2025 год — 40,7 миллиона рублей. Организация заключила 31 контракт на общую сумму 948,6 миллиона в системе госзакупок.

«Аэропракт A-22» — двухместный легкий самолет, его максимальная скорость — 220 километров в час. Техника эксплуатируется с 1999 года.

Напомним, что 6 мая такой же самолет разбился в Омской области во время рабочего полета. В результате падения погибли два человека — 25-летний командир судна Михаил Вылегжанин и 45-летний летчик-наблюдатель Алексей Астафьев.

