«Отпила жидкость из банки»: под Красноярском годовалая девочка отравилась жидкостью для чистки бассейна

Фото: МВД

В поселке Емельяново под Красноярском годовалая девочка отравилась жидкостью для чистки бассейна — опасное вещество находилось в доступном месте на улице, и флакон был открыт. Как рассказали в краевом МВД, девочку госпитализировали, врачи оказали ей необходимую помощь. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Полицейские выяснили, что родители не уследили за дочерью, которая отпила жидкость из банки с бытовой химией. На них уже составили административный протокол по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Сейчас с родными ребенка проводится профилактическая работа.

Родителей просят хранить средства для уборки и чистки бассейнов строго в недоступных для детей местах — лучше всего в запирающихся шкафах.

Напомним, что ранее на отца из села Ермаковское завели уголовное дело после попытки научить 13-летнюю дочь управлять питбайком — ребенок во время езды упал и получил травмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пытался вытащить вилку из удлинителя: под Красноярском 10-летний мальчик погиб от удара током, когда мыл квадроцикл