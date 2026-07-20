Пытался вытащить вилку из удлинителя: под Красноярском 10-летний мальчик погиб от удара током, когда мыл квадроцикл

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Страшная трагедия потрясла небольшую деревню под Красноярском: 10-летний мальчик погиб около собственного дома, когда мыл квадроцикл. Как сообщили в краевом Следственном комитете, все произошло вечером 19 июля.

Ребенок находился во дворе частного дома на улице Полевой деревни Минино. Он пользовался автоматической мойкой, подключенной через самодельный удлинитель. Однако в какой-то момент начался дождь — школьник сразу же побежал отключать оборудование. Тогда он и получил удар током.

Несмотря на помощь врачей, мальчик скончался на месте происшествия. Следователи уточняют, что семья не состоит на профилактическом учете.

Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

Жителей края просят соблюдать правила безопасности при использовании электроприборов на открытом воздухе.

Добавим, что похожий случай произошел летом 2025 года в соседней Иркутской области. Тогда 14-летний подросток занимался домашними делами и решил помыть семейный автомобиль. Когда пошла вода, его поразил сильный разряд тока.

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