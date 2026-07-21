Фото: прокуратура Красноярского края

На отца из села Ермаковское завели уголовное дело после попытки научить 13-летнюю дочь управлять питбайком — ребенок во время езды упал и получил травмы. Подробностями опасного урока вождения рассказали в прокуратуре и Следственном комитете Красноярского края.

Еще в 2023 году мужчина купил мотоцикл с двигателем 125 «кубов» — для такой техники нужны водительские права. Сельчанин же стал регулярно усаживать за руль свою 13-летнюю дочь. Летом девочка даже стала выезжать на дороги общего пользования.

О последствиях отец, судя по всему, не думал. В итоге во время очередной поездки школьница не справилась с управлением и попала в аварию. Позже врачи выяснили, что у юной байкерши перелом ребра и ушиб левой почки.

Пока ребенок находился на больничной койке, на ее 42-летнего отца завели уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в действия, опасные для жизни». Максимальное наказание — до одного года лишения свободы. Расследование продолжается.

Напомним, что только на прошлой неделе в нашем крае впервые завели уголовное дело против отца, купившего 13-летнему сыну питбайк. Подросток без шлема попал в ДТП в селе Атаманово.