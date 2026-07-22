Красноярский край в 2025 году выпустил 45 миллионов литров бутилированной воды

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Предприятия регионов Енисейской Сибири в 2025 году выпустили 169 миллионов литров бутилированной воды — такого объема жидкости хватит, чтобы наполнить 68 олимпийских бассейнов. Такими данными поделились специалисты Красноярскстата.

Так, семь из десяти бутылок сходят с конвейеров соседней Республики Хакасия. В Красноярском крае же изготовили солидные 45 миллионов литров упакованной воды. В Туве цифра поскромнее — менее полумиллиона литров.

«Вода местных производителей — это не просто товар на полке. Она отражает саму Сибирь — с таежными реками, хрустальными родниками и бескрайними просторами», – добавили статисты.

Ранее стало известно, что коммунальные сети в регионах Енисейской Сибири растянулись на 23 тысячи километров — это в 2,4 раза больше, чем длина Транссибирской магистрали.

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