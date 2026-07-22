Расскажем, где в Красноярском крае разрешено купаться в июле 2026 Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярском крае еще один водный объект стал официально разрешенным местом для купания. Качество воды официально проверено и признано безопасным. Роспотребнадзор выдал эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам и нормам водоема на территории озеро-парка «Емельяновское» (бывшее Семирадское). Так, на сегодня в регионе (помимо ЗАТО) разрешено купаться в пяти местах. Расскажем, где еще в Красноярском крае можно купаться в июле 2026.

Где в Красноярском крае разрешено купаться в июле 2026

Вот еще водоемы, купаясь в которых можно не бояться инфекций:

- озеро «Зеркальное» на острове Татышев;

- залив «Стрелка» у вантового моста;

- водоем у Октябрьского моста;

- Красноярское водохранилище в Идринско-Краснотуранском округе у сопки «Серебряная».

Ранее «КП-Красноярск» подробно рассказывала о бассейнах под открытым небом и комплексах в Красноярске и за его пределами.

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