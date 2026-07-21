Водопроводные сети в Красноярском крае растянулись почти на 10 тысяч километров

Коммунальные сети в регионах Енисейской Сибири растянулись на 23 тысячи километров — это в 2,4 раза больше, чем длина Транссибирской магистрали (самой протяженной железной дороги на планете!). Такими данными поделились специалисты Красноярскстата.

Как сообщили статистики, только водопровод в Красноярском крае растянулся на 9,8 тысячи километров — это словно проложить линию от Красноярска до Москвы и обратно (да еще и с запасом). У соседей цифры скромнее: в Хакасии — 1,7 тысячи километров, а в Туве — 285 километров.

Тепловые сети тоже поражают размахом: в нашем крае их длина достигает 4,9 тысячи километров, в Хакасии — 604 километров, в Туве — 324 километров.

Не забыли специалисты и про сеть канализации: в крае — 3,9 тысячи, в Хакасии — 992 километра, в Туве — 179 километра.

Летом работники коммунальных служб ремонтируют аварийные участки трубопроводов, меняют запорную арматуру, обновляют оборудование. Этот «марафон» необходим для подготовки систем к суровой зиме.

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