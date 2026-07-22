Фото: Объединенная дирекция заповедника «Саяно-Шушенский» и нацпарка «Шушенский бор»

В Саяно-Шушенском заповеднике на юге Красноярского края впервые за полвека непрерывных наблюдений за лосями встретили сразу 13 сохатых одновременно. 21 июня ученые поделились редким зрелищем и рассказали, как и где его удалось снять.

Поход к заветному озеру

Добраться до места, где паслись великаны, оказалось задачей не для слабых духом. Научная экспедиция, собравшая сотрудников Объединенной дирекции заповедника «Саяно-Шушенский» и нацпарка «Шушенский бор», а также активистов Хакасского отделения Русского географического общества, работала в так называемой гольцовой зоне. Эти высокогорные заповедные участки славятся своей негостеприимностью: крутые осыпающиеся склоны и ледяные бурные реки становятся серьезным испытанием даже для бывалых путешественников. Требуются недюжинная выносливость и походные навыки, чтобы преодолеть этот путь.

Фото: Объединенная дирекция заповедника «Саяно-Шушенский» и нацпарка «Шушенский бор»

Тринадцать у водной глади

Но игра стоит свеч: именно там, среди суровых скал, находится озеро Маралье, которое каждое лето становится магнитом для лесных обитателей. Ученые надеялись застать там животных и понаблюдать за ними в дкой природе.

Удача улыбнулась исследователям в первый же день. Едва они разбили лагерь на берегу озера, как их взору предстала внушительная компания сохатых.

Участвовавший в походе старший научный сотрудник заповедника Роман Афанасьев, рассказал, что сначала насчитал с коллегами одиннадцать животных, а чуть позже к ним присоединились еще двое. Картина была поразительной: основу стада составили могучие взрослые самцы, а рядом с ними держались самки с лосятами.

Фото: Объединенная дирекция заповедника «Саяно-Шушенский» и нацпарка «Шушенский бор»

Почему такое бывает крайне редко

Обычно лоси – ярко выраженные индивидуалисты. Максимум, можно увидеть мать с парой сеголетков или взрослого самца. Разновозрастное стадо – зрелище крайне редкое, а потому незабываемое. Как пояснили ученые, такое сборище – исключительный случай, который спровоцировало аномальное сочетание погодных условий. Сильный зной и небывалые полчища кровососов вытеснили копытных к спасительному водоему, заставив их забыть о своих привычках ради спасения от зуда и духоты. Лоси, обычно предпочитающие одиночество или тесный семейный круг, нашли в озере спасение сразу от двух бед. Вода не давала им перегреться, а периодические «ныряния» помогали смыть с шерсти назойливых насекомых.

Фото: Объединенная дирекция заповедника «Саяно-Шушенский» и нацпарка «Шушенский бор»

Но была и третья причина – гастрономическая. В озере Маралье буйно разрастаются водоросли, которые для сохатых являются настоящим деликатесом. Участники экспедиции снимали на камеру, как лесные исполины с увлечением ныряли с головой, чтобы достать сочную зелень и с нескрываемым аппетитом поглощать ее прямо в воде.

Наблюдения для науки

Фото: Объединенная дирекция заповедника «Саяно-Шушенский» и нацпарка «Шушенский бор»

Кстати, впечатлила исследователей не только численность, но и любопытство местных гигантов. Один из лосей, самый смелый или просто самый любопытный, несколько раз подплывал к тому месту, где были привязаны лошади экспедиции. Он кружил вокруг них, внимательно разглядывая незнакомых четвероногих. Те, в свою очередь, с большим интересом косились на огромного рогатого пловца. Эта взаимная игра в гляделки, по словам участников похода, вызвала у всех бурю эмоций.

Все отснятые фотографии и видеозаписи пополнят научный архив. В том числе и уникальные кадры, на которых лоси то грациозно, то неуклюже ныряют за водорослями. Теперь они станут частью большой исследовательской работы, посвященной популяции крупных копытных в центре Западного Саяна. Ученые надеются, что эти кадры помогут лучше понять повадки животных в условиях экстремальной жары и дадут ответ на вопрос, как природа адаптируется к меняющемуся климату.

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