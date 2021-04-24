В Красноярском крае лось «станцевал» на льду реки

Фото: заповедник «Центральносибирский»

Работники заповедника заметили сохатого на реке Столбовая в Красноярском крае. Молодой лось выскочил на лед реки, но явно не ожидал, что будет настолько скользко, и не смог полноценно передвигаться.

Фото: заповедник «Центральносибирский»

Ноги животного разъезжались и, несмотря на присутствие людей, убежать зверь никуда не мог. Прилагая неимоверные усилия, лось все-таки смог поймать равновесие, добрался до берега и убежал.

- В этой части реки снег сдуло ветром, и лёд сверкал как зеркало. Наконец, лось смог опуститься на передние ноги, потом попробовал встать и потихоньку балансируя двигался к берегу, где был снег. И припустил, что было сил, - рассказывают в пресс-службе заповедника.

Фото: заповедник «Центральносибирский»

Инспекторы сняли «танец» лося во время рейда по заповеднику. Опергруппа проверила дежурство на кордоне «Столбовая» и выяснили обстановку перед ледоходом на Подкаменной Тунгуске. Специалисты выяснили, что лед все еще надежно сковывает реку, но в некоторых местах уже начали появляться промоины.