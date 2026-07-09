Фото: СК

Страшная точка в истории, которая держала в напряжении всю Туву больше недели: тела двух 12-летних подруг из Кызыла, которые ушли из дома еще вечером 1 июля, найдены на берегу Енисея в 80 километрах друг от друга. В один день.

Их искали сотни людей: спасатели, волонтеры, силовики, родственники... Поиски закончились трагедией. Что же случилось в тот злополучный день, когда школьницы вышли погулять? Где лежали их тела?

Вышли из дома и словно испарились

По версии регионального Следственного комитета, вечером около 17:00 1 июля две 12-летние подруги вышли из домов на улицах Буренская и Листвянка погулять. Направились они в сторону частного сектора на Колхозной — здесь берег Енисея. По одной из версий, девочки хотели искупаться в реке, тогда в регионе стояла 30-градусная жара, даже вечером было душно в городе. Школьницы пришли к дамбе и... словно испарились. Домой они так и не вернутся.

Фото: МВД

Сначала тревогу забили родители (обе девочки были из благополучных многодетных семей, на учете не состояли). Они пытались найти ребятишек самостоятельно, но не получилось. Раньше школьницы, которые дружат с самого детства, не пропадали. Что могло произойти?

Родные обыскали все вокруг, обзвонили друзей, знакомых... Безрезультатно. Тогда обратились в полицию.

На следующий день после пропажи школьниц развернулась масштабная операция, в ней участвовали сотни людей. На берегу Енисея развернется оперштаб, кто-то начал предлагать свою технику (катера, внедорожники) для поисков пропавших, некоторые приносили горячую еду для поисковиков. В небо сотрудники МЧС поднимали беспилотники. Кажется, весь город объединился ради одной цели — спасти девочек.

На следующий день у Енисея нашли первую зацепку.

Страшные находки на берегу

Уже 2 июля, у дамбы нашли мобильные телефоны подруг. Еще через три дня волонтеры обнаружили в воде тапок, принадлежащий одной из пропавших. Обувь нашли примерно в 22 километрах от Кызыла.

Затем следователи завели уголовное дело. Скорее всего, по статье «Убийство», однако это стандартная процедура для таких масштабных поисков — так следователи получают больше полномочий во время работы.

СК рассматривал три версии произошедшего с подругами: возможное утопление, суицид и совершение против них противоправных действий.

Гнев толпы и штурм котттеджа

Напряжение росло, и на пятый день поисков некоторые, судя по всему, перестали себя контролировать. Пока одни участвовали в поисках, разбирали по камешкам берег сибирской реки, другие пополняли социальные сети разными версиями о пропаже детей. В одном из каналов местная «ясновидящая» дала наводку: дети живы, но их удерживают в коттедже на улице Колхозной — то есть в том же месте, где они и пропали.

Фото: "108 канал" Тува

В ночь на 6 июля сотни человек стеклись к дому, стучали в двери, кричали, кидали камни и били стекла. Пытались вломиться внутрь и обыскать все. Пострадал один из полицейских. Внутри семья с детьми насмерть перепугалась.

На место прибыл министр МВД республики Юрий Завьялов и убедил толпу разойтись. Хулиганам он пригрозил уголовным делом. Позже в присутствии понятых силовики обыскали каждый метр кирпичного особняка — никаких следов пребывания девочек они не нашли.

После попытки штурма дома полицейские завели уголовное дело. Особо агрессивным теперь грозит реальное лишение свободы.

Местных шаманов призвали не комментировать поиски. В МВД же напомнили о недопустимости распространения слухов.

Несчастный случай или криминал?

Пару дней тишины. Поиски продолжались, но новых зацепок волонтеры и спасатели не находили. Но руки никто не опускал, к мероприятиям присоединялись новые люди. Родители до последнего надеялись, что девочек найдут живыми.

Фото: МВД

Однако 9 июля в 13:00 спасателям поступило страшное сообщение: на берегу Енисея у поселка Сукпак (недалеко от Кызыла) обнаружено тело одной из девочек.

Меньше чем через час еще один удар: у села Ийи-Тал Улуг-Хемского района нашли вторую подругу, а расстояние между телами — около 80 километров! Обе девочки лежали на берегу Енисея.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

84 километра между телами? Столько дней поисков, и никто не видел их в воде или на берегу? Если они попали в реку на Колхозной, то они должны были проплыть через весь Кызыл и еще несколько десятков километров мимо рыбаков и других посетителей берегов Енисея. Рельеф там сложный, много мелких проток и островков, неужели вторую девочку на огромном отрезке реки не вынесло и не зацепило?

Маловероятно, но возможно. В Туве как раз в дни поиска фиксировалось повышение уровня воды, объявлялось штормовое предупреждение. Река была бурной и непредсказуемой. Да и в полноводном Енисее разглядеть что-то маленькое на участке почти в 100 километров крайне сложно.

Что же на самом деле произошло? Следственный комитет Тувы по итогам осмотра тел 12-летних девочек не выявил признаков насильственной смерти. Для установления точной причины смерти школьниц назначили судебно-медицинские экспертизы — на это может уйти несколько недель. И однозначного ответа о причинах гибели пока нет, родителей снова ждет болезненное ожидание.

Фото: Владислав Ховалыг в соцсетях

Одна из мам девочек не верит, что ее дочь могла пойти купаться в Енисей.

- Дочь плавать не умела и в Енисей сама бы никогда не полезла. Она купалась только в нашем присутствии, – рассказала ТАСС родительница.

Ранее источник «КП-Красноярск» сообщил, что место, где пропали школьницы, жители называют «некупабельным». Здесь нет привычного пляжа — одни валуны, а за ними резкий обрыв.

- Дети могли подойти к воде по привычке, ведь одна живет через дорогу. Прыгали по камням, брызгались… Одна поскользнулась, упала в реку, вторая бросилась на помощь. Но против течения не устоять.