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НовостиПроисшествия9 июля 2026 11:22

СК опубликовал кадры с места обнаружения тел погибших девочек в Тувевидео

Появились кадры с места обнаружения тел погибших в Кызыле девочек
Полина КЛИМЕНКОВА
Появились кадры с места обнаружения тел погибших в Кызыле девочек. Скриншот: видео СК

Появились кадры с места обнаружения тел погибших в Кызыле девочек. Скриншот: видео СК

9 июля стало известно, что пропавшие больше недели назад две 12-летние девочки, погибли. Их тела обнаружили на берегу Енисея на расстоянии более 80 километров друг от друга - в поселке Сукпак и селе Ийи-Тал. На официальном канале СК опубликовали кадры с места. Сейчас там работают криминалисты и следователи.

Известно, что признаков насильственной смерти детей специалисты не выявили. Точная причина смерти подруг будет известна только после заключения экспертизы.

Напомним, вечером 1 июля две подруги вышли из своих домов погулять. Далее они могли отправиться на берег Енисея в районе дома на Колхозной, 28 (там нашли их телефоны). Позже, в 300-400 метрах от этого места, в воде нашли сандалии одной из девочек. А 5 июля волонтеры обнаружили в воде недалеко от берега тапочек другой. Обувь была примерно в 22 километрах от Кызыла.

Подружек искали волонтеры, добровольцы и полиция более недели. Увы, 9 июля стало известно, что они погибли.

Появились кадры с места обнаружения тел погибших в Кызыле девочек. Видео: СК