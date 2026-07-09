Появились кадры с места обнаружения тел погибших в Кызыле девочек. Скриншот: видео СК

9 июля стало известно, что пропавшие больше недели назад две 12-летние девочки, погибли. Их тела обнаружили на берегу Енисея на расстоянии более 80 километров друг от друга - в поселке Сукпак и селе Ийи-Тал. На официальном канале СК опубликовали кадры с места. Сейчас там работают криминалисты и следователи.

Известно, что признаков насильственной смерти детей специалисты не выявили. Точная причина смерти подруг будет известна только после заключения экспертизы.

Напомним, вечером 1 июля две подруги вышли из своих домов погулять. Далее они могли отправиться на берег Енисея в районе дома на Колхозной, 28 (там нашли их телефоны). Позже, в 300-400 метрах от этого места, в воде нашли сандалии одной из девочек. А 5 июля волонтеры обнаружили в воде недалеко от берега тапочек другой. Обувь была примерно в 22 километрах от Кызыла.

Подружек искали волонтеры, добровольцы и полиция более недели. Увы, 9 июля стало известно, что они погибли.