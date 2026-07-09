Мать из Ачинска задушила 5-летнюю дочку, которая называла ее тупой и никчемной. А потом пыталась наложить на себя руки. Фото: СК.

5-летнюю Лину нашли убитой 5 июля на улице… 5 Июля. Жуткое совпадение, но еще страшнее, что девочку задушила родная мать. А потом кинулась в бега. Дикий случай, произошедший в Ачинске, потряс всю страну. За что же 32-летняя Екатерина Н. расправилась со своим ребенком? Неужели не раскаивается? Признание детоубийцы – в эксклюзивном материале «КП» - Красноярск.

Бродила по улицам одна, но всегда возвращалась

Напомним, все случилось 27 июня в Ачинске. Из дома на улице Красной звезды пропали мать и 5-летняя дочка Лина.

- Семья обычная, - говорят соседи. – Жили, как все. Правда, жена, Катя, немного странная. Она могла уйти из дома, бродила по улицам без цели. Выглядела как-то необычно что ли. Но мало ли что бывает, всегда возвращалась.

Но на этот раз Екатерина дома больше не появилась. Тем более увела с собой куда-то маленькую Лину. Обеспокоенный муж кинулся в полицию: пропала жена и дочка! Их начали искать, подключились волонтеры.

Екатерина с дочкой в Ачинске. Фото: СК.

«Где ребенок? Может, мать его потеряла?»

Подняли записи с камер наблюдения, и стало еще тревожнее. Ведь в Ачинске Екатерина попала на видео вместе с дочкой: шла, держа ее за руку. А через несколько дней – уже в Красноярске – женщина была одна. Ребенка рядом не видно.

- Где же девочка? – соцсети всколыхнулись. Все уже знали о пропаже, переживали. – Может, мать оставила ее, потеряла?

Бросили клич: если у кого-то есть информация о произошедшем, откликнитесь! Но день шел за днем, Екатерину и ребенка искали все, полицейские, сотрудники СК. А новостей не было.

Екатерина без дочки в Красноярске. Фото: СК.

Тело пролежало у жд путей больше недели

А 5 июля пришло ужасное известие: Лину нашли на насыпи, недалеко от железнодорожных путей на улице 5 Июля. Девочка была мертва, причем уже давно.

По данным СК, тело ребенка пролежало там с 27-28 июня. Меж тем была жара, +30 градусов. Ткани начали разлагаться.

- Так или иначе видимых повреждений не было, - пояснили «КП» специалисты. – По предварительной информации, ребенок мог погибнуть от удушения. Для определения точной причины смерти потребуется две-три недели.

После того, как девочку обнаружили, было возбуждено дело по признакам статьи «Убийство». И Екатерину объявили в федеральный розыск. По сути, мать стала главной подозреваемой.

5-летнюю девочку нашли мертвой 5 июля на улице 5 Июля в Ачинске. Фото: СК.

Пыталась отмолчаться, а потом заговорила и призналась

Спустя два дня, 8 июля, Екатерину Намени задержали в Новосибирске. Как выяснилось, она передвигалась автостопом. Куда бежала, не знает сама, близких, которым бы она доверяла, у нее нет.

- Женщина нездорова психически, - рассказали «Комсомолке» местные жители. – Муж определял ее на лечение, она возвращалась. И все начиналось по новой: то уйдет из дома, то появится.

Но никто и подумать не мог, что Екатерина станет опасна для своего же ребенка. Когда ее взяли, она поначалу пыталась отмолчаться, а потом заговорила.

Свою вину в убийстве Лины мать признала. Не скрывала: 5-летнюю дочку задушила именно она. Причина – «неприязненные отношения в семье».

Мать нашли по камерам в ТЦ Новосибирска. Фото: СК.

«Закрыла ей нос и рот на 15 минут»

По словам Екатерины, убивать дочку она не собиралась. Это получилось спонтанно, шла в магазин за новой симкой, и тут ее «накрыло»: ребенка надо задушить.

Мать-убийца поделилась душераздирающими подробностями: девочка сопротивлялась, кричала, звала на помощь. Но рядом никого не было, место там непроходимое, свидетелей не нашлось.

- Я закрыла ей нос и рот, - призналась мать на допросе. – И продержала так минут 15.

Но зачем, почему? После заседания суда в Ачинске, где Екатерине выбрали меру пресечения, она нашла в себе силы высказаться.

Екатерина показывает, как совершила убийство. Фото: СК.

Девочка пересказала маме то, что слышала от отца и бабушки

Как оказалось, мать задушила дочку… за оскорбления.

- Из-за постоянно гнобления в семье, - заявила Екатерина. – Она (дочка – прим.ред.) тоже меня гнобила. Избивала, унижала, говорила, что я дура никчемная.

Обзывала никчемной… Но это 5-летний ребенок, как на него обижаться? Не сама же Лина это выдумала. Можно предположить, обстановка в семье была накаленная. Екатерина нездорова, мужу и его матери было тяжело. И в какой-то момент их прорвало, началась травля.

А девочка просто повторила маме то, что слышала от взрослых. И в результате стала жертвой ситуации. Психика Екатерины не выдержала, женщина сорвалась – на самого беззащитного, самого родного человека – дочку.

Мать-детоубийца в зале суда, выбирают меру пресечения. Фото: ОСА (Ачинск).

После убийства дочки пыталась покончить с собой

- Почему же вы не ушли? – недоумевали журналисты.

- Уходила несколько раз, но мать (свекровь – прим.ред.) возвращала меня к мужу…

- Вы сожалеете? Кто виноват? Какого наказания ждете?

- Сожалею. Достойна самого обычного наказания, не большого и не маленького. Считаю, что и муж виноват, - отвечала она.

- Говорят, вы пытались покончить с собой? Что помешало?

- Да, в Новосибирске. Остановил страх выжить и страх остаться инвалидом. Я не думала, что меня так быстро поймают. Это стало неожиданностью.

Мать из Ачинска, обвиняемую в убийстве дочери, отправили в СИЗО Видео: СК

Стеклянные глаза и отрешенный взгляд

- Всем, кто был в зале суда, показалось, женщина не в себе, - поделилась с «Комсомолкой» Наталья Сусанина, главный редактор издания «ОСА» (Ачинск). – Она была спокойной, не закатывала истерики. Отвечала на вопросы, понимала, что происходит, осознавала, что сделала. Но ее выдавал взгляд: отстраненный, отрешенный. Стеклянные глаза. Человек был здесь и не здесь. Страшная картина.

За «Убийство малолетнего, находящего в беспомощном состоянии» матери из Ачинска может грозить до 20 лет лишения свободы (пожизненное заключение у нас женщинам не назначают). До 29 августа ее отправили в СИЗО. Никто из родных или друзей Екатерины в суд не явился.

«Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации.

За помощь в подготовке материал благодарим пресс-службу ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ, а также издание ОСА (Ачинск).

(*имя ребенка изменено).

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