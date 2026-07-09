5-летнюю Лину нашли убитой 5 июля на улице… 5 Июля. Жуткое совпадение, но еще страшнее, что девочку задушила родная мать. А потом кинулась в бега. Дикий случай, произошедший в Ачинске, потряс всю страну. За что же 32-летняя Екатерина Н. расправилась со своим ребенком? Неужели не раскаивается? Признание детоубийцы – в эксклюзивном материале «КП» - Красноярск.
Напомним, все случилось 27 июня в Ачинске. Из дома на улице Красной звезды пропали мать и 5-летняя дочка Лина.
- Семья обычная, - говорят соседи. – Жили, как все. Правда, жена, Катя, немного странная. Она могла уйти из дома, бродила по улицам без цели. Выглядела как-то необычно что ли. Но мало ли что бывает, всегда возвращалась.
Но на этот раз Екатерина дома больше не появилась. Тем более увела с собой куда-то маленькую Лину. Обеспокоенный муж кинулся в полицию: пропала жена и дочка! Их начали искать, подключились волонтеры.
Подняли записи с камер наблюдения, и стало еще тревожнее. Ведь в Ачинске Екатерина попала на видео вместе с дочкой: шла, держа ее за руку. А через несколько дней – уже в Красноярске – женщина была одна. Ребенка рядом не видно.
- Где же девочка? – соцсети всколыхнулись. Все уже знали о пропаже, переживали. – Может, мать оставила ее, потеряла?
Бросили клич: если у кого-то есть информация о произошедшем, откликнитесь! Но день шел за днем, Екатерину и ребенка искали все, полицейские, сотрудники СК. А новостей не было.
А 5 июля пришло ужасное известие: Лину нашли на насыпи, недалеко от железнодорожных путей на улице 5 Июля. Девочка была мертва, причем уже давно.
По данным СК, тело ребенка пролежало там с 27-28 июня. Меж тем была жара, +30 градусов. Ткани начали разлагаться.
- Так или иначе видимых повреждений не было, - пояснили «КП» специалисты. – По предварительной информации, ребенок мог погибнуть от удушения. Для определения точной причины смерти потребуется две-три недели.
После того, как девочку обнаружили, было возбуждено дело по признакам статьи «Убийство». И Екатерину объявили в федеральный розыск. По сути, мать стала главной подозреваемой.
Спустя два дня, 8 июля, Екатерину Намени задержали в Новосибирске. Как выяснилось, она передвигалась автостопом. Куда бежала, не знает сама, близких, которым бы она доверяла, у нее нет.
- Женщина нездорова психически, - рассказали «Комсомолке» местные жители. – Муж определял ее на лечение, она возвращалась. И все начиналось по новой: то уйдет из дома, то появится.
Но никто и подумать не мог, что Екатерина станет опасна для своего же ребенка. Когда ее взяли, она поначалу пыталась отмолчаться, а потом заговорила.
Свою вину в убийстве Лины мать признала. Не скрывала: 5-летнюю дочку задушила именно она. Причина – «неприязненные отношения в семье».
По словам Екатерины, убивать дочку она не собиралась. Это получилось спонтанно, шла в магазин за новой симкой, и тут ее «накрыло»: ребенка надо задушить.
Мать-убийца поделилась душераздирающими подробностями: девочка сопротивлялась, кричала, звала на помощь. Но рядом никого не было, место там непроходимое, свидетелей не нашлось.
- Я закрыла ей нос и рот, - призналась мать на допросе. – И продержала так минут 15.
Но зачем, почему? После заседания суда в Ачинске, где Екатерине выбрали меру пресечения, она нашла в себе силы высказаться.
Как оказалось, мать задушила дочку… за оскорбления.
- Из-за постоянно гнобления в семье, - заявила Екатерина. – Она (дочка – прим.ред.) тоже меня гнобила. Избивала, унижала, говорила, что я дура никчемная.
Обзывала никчемной… Но это 5-летний ребенок, как на него обижаться? Не сама же Лина это выдумала. Можно предположить, обстановка в семье была накаленная. Екатерина нездорова, мужу и его матери было тяжело. И в какой-то момент их прорвало, началась травля.
А девочка просто повторила маме то, что слышала от взрослых. И в результате стала жертвой ситуации. Психика Екатерины не выдержала, женщина сорвалась – на самого беззащитного, самого родного человека – дочку.
- Почему же вы не ушли? – недоумевали журналисты.
- Уходила несколько раз, но мать (свекровь – прим.ред.) возвращала меня к мужу…
- Вы сожалеете? Кто виноват? Какого наказания ждете?
- Сожалею. Достойна самого обычного наказания, не большого и не маленького. Считаю, что и муж виноват, - отвечала она.
- Говорят, вы пытались покончить с собой? Что помешало?
- Да, в Новосибирске. Остановил страх выжить и страх остаться инвалидом. Я не думала, что меня так быстро поймают. Это стало неожиданностью.
Видео: СК
- Всем, кто был в зале суда, показалось, женщина не в себе, - поделилась с «Комсомолкой» Наталья Сусанина, главный редактор издания «ОСА» (Ачинск). – Она была спокойной, не закатывала истерики. Отвечала на вопросы, понимала, что происходит, осознавала, что сделала. Но ее выдавал взгляд: отстраненный, отрешенный. Стеклянные глаза. Человек был здесь и не здесь. Страшная картина.
За «Убийство малолетнего, находящего в беспомощном состоянии» матери из Ачинска может грозить до 20 лет лишения свободы (пожизненное заключение у нас женщинам не назначают). До 29 августа ее отправили в СИЗО. Никто из родных или друзей Екатерины в суд не явился.
«Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации.
За помощь в подготовке материал благодарим пресс-службу ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ, а также издание ОСА (Ачинск).
(*имя ребенка изменено).
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