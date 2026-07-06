Фото: МВД

В Кызыле, столице Республики Тыва, продолжаются масштабные поиски двух загадочно пропавших 12-летних девочек — теперь волонтеры, спасатели и сотрудники правоохранительных органов работают на территории до Саяно-Шушенского водохранилища.

По информации регионального МЧС, всего с начала мероприятий группы успели обследовать 265 километров прибрежной зоны, осмотреть 59 островов и 29 заломов.

Рассказываем, что известно о пропаже двух 12-летних девочек в Туве на 6 июля 2026 года.

В Кызыле пропали две школьницы, что известно на 6 июля: попытка штурма особняка

Напомним, что вечером 1 июля две 12-летние подруги вышли из домов на улицах Буренская и Листвянка погулять. С тех пор о них ничего не известно. По предварительной версии МВД, подруги могли находиться на берегу Енисея в районе дома на Колхозной, 28 (здесь нашли телефоны подруг).

В 300-400 метрах от этого места в воде обнаружили обувь одной из девочек (сандали опознали родители).

Следственный комитет завел уголовное дело. Рассматриваются разные версии, одна из них — девочки утонули во время купания.

В мероприятиях участвуют сотни людей, в том числе родственники школьниц и неравнодушные жители. В ночь на 6 июля поиски пропавших чуть не закончились погромом по наводке «ясновидящей»: женщина убедила людей, что в одном из домов Кызыла удерживают детей. Информация об этом быстро разошлась по местным чатам.

Люди колотились в металлические закрытые ворота. Пытались забраться на забор. Однако к ним никто не выходил, а окна были темные.

Фото: "108 канал"

На место приехали сотрудники правоохранительных органов, в том числе министр МВД Тувы Юрий Завьялов. Народный гнев удалось погасить.

Следов пребывания или удержания пропавших девочек в доме не нашли. Теперь полиция намерена опросить женщину, указавшую адрес.

На произошедшее отреагировал и глава Республики Тыва Владислав Ховалыг. Он попросил земляков не усугублять ситуацию и сохранять спокойствие.

«Понимаю возмущение и боль людей. Наш народ сутками не спал, разыскивая детей. Весь наш сплоченный регион объединился ради этого, и граждане имеют полное право знать правду», – написал чиновник в социальных сетях.

Он добавил, что вся официальная информация о ходе дела будет доводиться до жителей «своевременно и из первых уст».

Поиск двух пропавших девочек в Туве: версии

Следственный комитет рассматривает три версии произошедшего с девочками: возможное утопление, суицид и совершение против них противоправных действий.

Новая улика в деле пропавших девочек из Кызыла

5 июля во время поисков пропавших школьниц волонтеры обнаружили в воде недалеко от берега Енисея тапок, принадлежащий одной из девочек. Обувь нашли примерно в 22 километрах от Кызыла.

Сегодня спасатели расширили район поисков подруг. Теперь в него входит акватория Саяно-Шушенского водохранилища.

Фото: МВД

В поисковой операции задействованы сотни человек, включая сотрудников правоохранительных органов, спасателей, водолазов и кинологов.

Если вы видели пропавших, сообщите об этом в полицию по номерам: 8 (39422) 9-36-01, 8 (39422) 9-36-02 и 8-929-381-00-01.

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