Рассказываем, откуда взялся дым и сколько продлится режим НМУ в крае Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

8 июля в Красноярске, Железногорске, Зеленогорске, Норильске, Дивногорске, поселке Солнечный, а также в ряде округов края продлили режим неблагоприятных метеоусловий. В город вновь вернулась дымка и запах гари. Расскажем, в чем кроется причина дыма и сколько это продлится.

Дымка в Красноярском крае 8 июля 2026

Запах гари в Красноярске стоит с самого утра. Все дело в том, что на севере региона продолжаются лесные пожары. А дым от них к нам пришел из-за северного ветра.

- Кроме того, вчерашние космоснимки показывают, что к этой ситуации добавляется шлейф дыма с северо-востока Томской области, который воздушные массы также тянут в нашу сторону, - рассказал министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин.

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Ориентировочно дымка продержится около суток. Завтра ожидают смену направления ветра, благодаря которому дым начнет рассеиваться. «Черное небо» зависнет над городами и селами примерно до 19:00 9 июля.

Дымка вновь в городе Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Где в Красноярске самый грязный воздух во время дымки 8 июля 2026

На портале мониторинга воздуха почти все датчики отмечены красным цветом. Крайне загрязненный воздух стоит на улицах Академика Киренского, Лесников и Железнодорожников. Специалисты сообщают, что усилили контроль за качеством воздуха.