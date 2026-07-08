Фото: социальные сети

Природа, видимо, проверяет жителей поселков под Красноярском на прочность: река Кача после проливных дождей вышла из берегов, затопив несколько десятков жилых домов. Жители спасают свое имущество и домашних животных, одновременно с этим пытаясь преодолеть образовавшиеся водные преграды там, где всего пару дней назад были огороды — еще неокрепший урожай теперь гниет в огромных лужах.

Фото: социальные сети

Резкое ухудшение паводковой обстановки в поселке Емельяново произошло вечером 7 июля. Всю ночь здесь работали специалисты Красноярского поисково-спасательного отряда. Эвакуация потребовалась мужчине и женщине, а еще одному человеку оказали помощь в транспортировке.

Рассказываем о паводке под Красноярском 8 июля 2026 года.

В Красноярском крае количество подтопленных из-за паводка домов выросло до 57

Обильные осадки, которые обрушились на центральные районы края в начале недели, привели к разливу реки Кача. Обстановка ухудшилась в поселках Емельяново, Логовое, Творогово и Дрокино. Здесь вода добралась до домов и участков, а несколько садоводств и вовсе остались отрезаны от «внешнего мира» — дороги к дачам размыло.

Фото: социальные сети

«Вчера наше Емельяново топило. Все улицы вдоль Качи, огородам хана. Ужас просто», – пишет одна из жительниц в местных чатах.

Дачникам и сельчанам только предстоит подсчитать ущерб. Однако, судя по всему, некоторые остались в этом году без урожая.

По информации регионального МЧС, на утро 8 июля под водой оказались 57 домов — 24 жилых и 33 дачи. Большая часть – 40 зданий – находятся в Емельяновском округе, остальные — в Балахтинско-Новоселовском и городе Красноярск. Также из-за дождей затопило 99 огородов.

Фото: социальные сети

Спасатели добавили, что жители от эвакуации отказались. Сейчас с населением проводится разъяснительная работа, в готовности находятся пункты временного размещения.

Люди уверяют, что вода на спад не идет. Всего за пару дней маленькая Кача превратилась в полноводный поток.

Под Красноярском из-за паводка эвакуируют людей

По словам местных властей и спасателей, ситуация находится на постоянном контроле. Помощь оказывается «точечно», а пункты временного размещения уже готовы принять пострадавших от паводка сельчан.

Фото: социальные сети

Утром Единая дежурно-диспетчерская служба Емельяновского округа попросила жителей домов, расположенных вблизи Качи в населенных пунктах Творогово, Логовой, собрать ценные вещи и документы.

Тем, кому необходима эвакуация, нужно позвонить по телефонам: 112, 83913324367, 83913324368, 89607603618.

Фото: социальные сети

Напомним, что в начале недели в центральных и южных округах региона прошли проливные дожди. В Красноярске в ночь на 7 июля выпала месячная норма осадков.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни дождей в краевом центре не ожидается.