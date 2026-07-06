Фото: Анна КОМАРОВА. Перейти в Фотобанк КП

6 июля в Красноярск после 30-градусной жары пришли затяжные дожди. Непогода снова превратила дороги в реки, а дворы медленно, но уверенно уходят под воду. Выйти из дома и не намочить обувь — задача не из легких.

Фото: Анна КОМАРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вечером город традиционно встал в пробку после сильного дождя. Ливневки, судя по фотографиям, снова справляются с трудом. По информации онлайн-карт, в 17:00 на дорогах уже было семь баллов.

Фото: Анна КОМАРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Горожане делятся фото и видео последствий разгула стихии.

По прогнозам синоптиков, погода не даст передышки красноярцам: завтра в центральных округах края местами пройдут сильные дожди, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду.

Фото: Анна КОМАРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Кроме того, ночью 7 июля в Красноярске ожидается гроза.

Фото: Анна КОМАРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, что 1 июля в пресс-центре «КП-Красноярск» прошла традиционная пресс-конференция, посвященная прогнозу погоды на месяц.

Начальник отдела метеопрогнозов Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов подвел климатические итоги июня и рассказал, какие погодные сюрпризы ждать от нового месяца.