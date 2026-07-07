Фото: Людмила БОРОДИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярске и пригороде в течение суток шел непрекращающийся дождь. Осадки доставили немало проблем жителям: под водой оказались дачи, дороги превратились в моря, размыло мосты. И это далеко не весь список!

Показываем последствия мощнейшей бури, которая обрушилась на Красноярск и окрестные районы 6 июля 2026 года.

В Красноярске водители остались без своих автомобилей после проливного дождя

Дороги Красноярска после сильного дождя превратились в реки — к этому горожане, кажется, уже привыкли. Однако автомобилистов из микрорайона Белые Росы ждала картина похуже, чем огромные лужи — их машины утонули по капот прямо во дворах. Сложнее всего было на улице Электриков, Свердловской и Карамзина.

Фото: САТП

В таких случаях автоюристы советуют вызвать полицейских, которые зафиксируют последствия непогоды. После этого обратитесь в управляющую компанию — именно они должны следить за придомовой территорией.

Если машину затопило на платной парковке, то есть шанс получить компенсацию напрямую от ее владельца. Перед этим стоит попытаться урегулировать вопрос мирно, а в случае отказа специалисты рекомендуют обратиться в суд.

Фото: САТП

О проблемах говорят жители и других районов города. Так, в Солнечном провалился асфальт на дороге у дома на проспекте 60 лет Образования СССР, 33. Сейчас проехать там не получится — на участке идут восстановительные работы.

В САТП заверили, что сегодня бригады трудятся в усиленном режиме, на дороги города выехала вся доступная техника.

Фото: САТП

Месячная норма осадков в Красноярске за один день

Как сообщили в мэрии, такую информацию подтвердили синоптики. Так, в разных частях города выпало от 36 до 45 миллиметров осадков за 12 часов. В ночь 7 июля — от 23 до 36 миллиметров.

Около Красноярска размыло дороги и затопило дачи

Сложная ситуация и в окрестностях огорода. Так, в поселке Памяти 13 борцов вода хлынула на участки местных жителей. Размыло и несколько мостов — проехать или пройти по ним невозможно.

Фото: Людмила БОРОДИНА. Перейти в Фотобанк КП

Некоторые сельчане берут лопаты в руки и пытаются отвести воду от своих домов.

По информации спасателей, в Емельяновском округе водой затопило подъездные дороги к садоводческим обществам «Учитель 3», «Учитель 4», «Ласточка», «Кипрей», «Монтажник», «Надежда-Славянка», «Экскаваторщик», платформе Крючково. Местами глубина перелива достигла полуметра.

Красноярский край оправляется после непрерывного суточного дождя

Преодолевать последствия непогоды способна далеко не вся техника: на берегу Красноярского водохранилища в районе поселка Чесноки застрял легковой автомобиль, в котором находилась женщина и четверо детей. Семью эвакуировали спасатели Новоселовской спасательной станции — они подъехали к берегу на лодке, так как проехать к ним не смог даже грузовик «Урал».

Фото: Людмила БОРОДИНА. Перейти в Фотобанк КП

В МЧС добавили, что в результате сильных дождей оказались затопленными 28 приусадебных участков в поселке Верхняя Бирюса (около Дивногорска) и селе Солгон (Ужурского округа).

Кроме того, из-за резкого подъема воды в реке Сейба на 211-м километре дороги «Саяны» размыло участок протяженностью около 100 метров. Движение на этом отрезке закрыли, автомобилистов просят пользоваться федеральной трассой Р-257 «Енисей».

Юристы же советуют водителям не испытывать судьбу и не пытаться покорить глубокие лужи на дорогах: машины могут получить серьезную поломку из-за гидроудара. Компенсировать потери будет практически нереально, если у вас не оформлен полис КАСКО.

– В том случае, если пострадавший хочет взыскать компенсацию с муниципальной власти, ему нужно зафиксировать произошедшее в ГИБДД. Решающую роль будет играть причина потопа, – говорил «КП-Красноярск» автоюрист Андрей Тулупов после мощного потопа в городе несколько лет назад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Причины и последствия потопа в Красноярске: почему не справились ливневки, и как люди могут компенсировать ущерб