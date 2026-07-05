В Ачинске волонтеры обнаружили тело девочки, пропавшей в конце июня вместе с мамой. Фото: краевой СК

В Ачинске Красноярского края найдено тело пятилетней девочки, которая пропала вместе с мамой. Об этом 5 июля рассказали в МВД по Красноярскому краю и ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.

32-летняя Екатерина и ее дочь ушли из дома на улице Красной Звезды Ачинска 27 июня. Первым тревогу забил муж. Рассказывал: ничего странного перед уходом жены и дочери не происходило. Мол, все как всегда.

Фото: краевой СК

Позднее женщину зафиксировали камеры видеонаблюдения на улице Норильской в Красноярске. Она была без девочки.

В Красноярске женщина была уже без ребенка. Фото: "Поиск пропавших детей" имени Оксаны Василишиной

Более недели маму с ребенком продолжали искать. 4 июля СК по краю завел уголовное дело, а утром 5 июля волонтеры наткнулись на ужасающую картину: бездыханное тело девочки нашли у железнодорожных путей в Ачинске, рядом с улицей 5 Июля. Назначена экспертиза, которая поможет установить причину смерти ребенка.

Между тем, местонахождение Екатерины остается неизвестным. Мать погибшего ребенка ищут волонтеры и полицейские.

Ранее знакомые Екатерины рассказывали, что еще в школе за ней замечали странное поведение. Также известно, что из дома она уходила не в первый раз.

Приметы женщины: рост 178 см, нормального телосложения, была одета в светло-зеленую куртку, голубые джинсы, зеленые кроссовки.

Если вы знаете, где может находиться пропавшая, встречали ее на улицах или в магазинах, пожалуйста, сообщите об этом в дежурную часть МО МВД России «Ачинский» по номеру: 8(39151) 97-002 или 102.

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