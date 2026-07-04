«Только бы нашлись живыми»: после исчезновения в Ачинске матери с 5-летней дочерью СК завел уголовное дело

Таинственным исчезновением матери и ребенка в Ачинске занялся следком. Фото: СК

Больше недели прошло с тех пор, как пропала Екатерина Намени вместе со своей пятилетней дочерью. Все это время ее не перестают искать полиция и волонтеры. Но она как в воду канула (в последнее время это выражение приобрело зловещий оттенок в связи с многочисленными трагическими событиями).

И вот стало известно, что СК завел уголовное дело по факту их безвестного исчезновения. Это дает больше возможностей для поисков, чтобы проводить мероприятия без определенных формальностей.

Итак, что известно на этот день: 27 июня Екатерина вместе с девочкой вышли из дома на улице Красной звезды в Ачинске. И не вернулись. Муж забил тревогу. Пояснял: ничего странного или неординарного у них перед уходом жены не происходило, все как обычно. Поэтому мужчина недоумевал, что стало причиной.

Обе попали на камеру наблюдения в Красноярске. Фото: СК

Оперативники начали просматривать видеокамеры. Причем не только в Ачинске. И вдруг обнаружилось, что Екатерина с девочкой засветились в районе улицы Норильской в Красноярске. Но почему, зачем? Вопросы, вопросы, вопросы…

В соцсетях между тем знакомые обсуждают эту историю, называют Екатерину женщиной со странностями. Но единодушно желают: «Только бы нашлись живыми».

- В настоящее время проводятся необходимые поисковые мероприятия с привлечением сил волонтеров и сотрудников полиции. К поиску пропавших привлечены наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для проведения необходимых следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего, - рассказали «КП» - Красноярск» в ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия.

Следствие просит содействие в поисках пропавших. Приметы женщины: рост 178 см, нормального телосложения, была одета в светло-зелёную куртку, голубые джинсы, зелёные кроссовки.

Приметы ребенка: рост 115 см, нормального телосложения, была одета в синее платье, белые кроссовки, розовую кепку.

Если вы обладаете информацией о местонахождении женщины и ребенка либо обладаете иной значимой информацией, сообщите по телефонам:

- 8 (391) 227-06-45 – СК

- 102 - полиция.

Анонимность гарантируется.

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