Пропавшая в Ачинске с 5-летней дочкой женщина объявилась в Красноярске, но одна. Фото: "Поиск пропавших детей" имени Оксаны Василишиной.

«Надеемся, найдется живая и невредимая, но… Девушка еще в школе была со странностями», - обсуждают в соцсетях знакомые 32-летней Екатерины Н. Действительно, история пугающая: жительница Ачинска пропала вместе со своей дочкой, ей пять лет. Прошло несколько дней, и мать попала на камеры в Красноярске, а вот ребенка с ней не было. Об этом сообщила нам Светлана Торгашина, руководитель отряда «Поиск пропавших детей» имени Оксаны Василишиной. Подробности – в эксклюзивном материале «Комсомольской правды» - Красноярск.

Никаких предчувствий и скандалов

Женщина в белых брюках и ярко-голубой ветровке с капюшоном идет по тротуару. Одна, без маленькой дочки, с которой ушла из дома. Такие фото размещают на своих ориентировках поисковики.

- Что стряслось? И где же девочка? – люди в соцсетях переживают за малышку. Но пока о ней ничего неизвестно.

Напомним, Екатерина с дочкой пропали еще 27 июня. Женщина просто уехала из дома на улице Красной звезды в Ачинске. И забрала с собой малышку. Спохватившись, муж кинулся в полицию, написал заявление.

По уверениям мужчины, накануне ухода супруги все было так же, как и всегда. Поэтому никаких предчувствий у него не было.

Необычное в поведении женщины замечали все

Что могло случиться? Об этом спорят жители Ачинска. Высказываются и те, кто знает Екатерину.

- Еще со школы девушка была со странностями, - поделились одноклассники. – Надеемся, найдется живая и невредимая.

- Она к нам в магазин приходила часто. Очень странная девушка. Дай Бог, чтобы все с ними было хорошо, - вторят продавцы из ближайшей к дому Кати «точки».

По словам близких, она могла уйти из дома и раньше. Но где же дочка? Фото: "Поиск пропавших детей" имени Оксаны Василишиной.

Меж тем поводов для беспокойства достаточно. Как оказалось, после пропажи в Ачинске Екатерина появилась в Красноярске.

- Но на камерах уличного наблюдения она одна, без ребенка, - сообщила «КП» - Красноярск Светлана Торгашина.

Где девочка, что с ней? Пока вопросов больше, чем ответов.

- Очень надеемся, что эта история будет со счастливым концом. Только, единственное, не понимаем еще, где этот конец искать, - признается руководитель поисковиков.

Уходила из дома и раньше

По данным волонтеров, в последний раз Екатерину заметили в районе Мясокомбината. Это окраина города, много частных домов, железная дорога, парк, лесополоса.

Что она там делала, где оставила дочку, сейчас выясняется. Знакомые Екатерины утверждают: она уходит из дома не в первый раз, такое бывало и прежде.

- Может, бежала от домашнего тирана? – предполагают в соцсетях. Но ее семья считается благополучной, на учете не состоит.

ВАЖНО

Поиски и полицейские просят помощи жителей микрорайона Мясокомбинат:

- Если есть возможность, посмотрите записи авторегистраторов и камер видеонаблюдения на домах - с 27 по 30 июня включительно. Особое внимание – улица Калинина, Норильская, Гросовцев (от Калинина,175 до СНТ «Лужок»). Может быть, кто-то видел пропавших? Откликнитесь, важна любая информация.

Если вам известно, где находится мать или дочка, звоните по номерам: 8(39151) 9-70-02 – полиция Ачинска, 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно) или 112.

«КП» - Красноярск следит за развитием ситуации.

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