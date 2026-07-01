«Надеемся, найдется живая и невредимая, но… Девушка еще в школе была со странностями», - обсуждают в соцсетях знакомые 32-летней Екатерины Н. Действительно, история пугающая: жительница Ачинска пропала вместе со своей дочкой, ей пять лет. Прошло несколько дней, и мать попала на камеры в Красноярске, а вот ребенка с ней не было. Об этом сообщила нам Светлана Торгашина, руководитель отряда «Поиск пропавших детей» имени Оксаны Василишиной. Подробности – в эксклюзивном материале «Комсомольской правды» - Красноярск.
Женщина в белых брюках и ярко-голубой ветровке с капюшоном идет по тротуару. Одна, без маленькой дочки, с которой ушла из дома. Такие фото размещают на своих ориентировках поисковики.
- Что стряслось? И где же девочка? – люди в соцсетях переживают за малышку. Но пока о ней ничего неизвестно.
Напомним, Екатерина с дочкой пропали еще 27 июня. Женщина просто уехала из дома на улице Красной звезды в Ачинске. И забрала с собой малышку. Спохватившись, муж кинулся в полицию, написал заявление.
По уверениям мужчины, накануне ухода супруги все было так же, как и всегда. Поэтому никаких предчувствий у него не было.
Что могло случиться? Об этом спорят жители Ачинска. Высказываются и те, кто знает Екатерину.
- Еще со школы девушка была со странностями, - поделились одноклассники. – Надеемся, найдется живая и невредимая.
- Она к нам в магазин приходила часто. Очень странная девушка. Дай Бог, чтобы все с ними было хорошо, - вторят продавцы из ближайшей к дому Кати «точки».
Меж тем поводов для беспокойства достаточно. Как оказалось, после пропажи в Ачинске Екатерина появилась в Красноярске.
- Но на камерах уличного наблюдения она одна, без ребенка, - сообщила «КП» - Красноярск Светлана Торгашина.
Где девочка, что с ней? Пока вопросов больше, чем ответов.
- Очень надеемся, что эта история будет со счастливым концом. Только, единственное, не понимаем еще, где этот конец искать, - признается руководитель поисковиков.
По данным волонтеров, в последний раз Екатерину заметили в районе Мясокомбината. Это окраина города, много частных домов, железная дорога, парк, лесополоса.
Что она там делала, где оставила дочку, сейчас выясняется. Знакомые Екатерины утверждают: она уходит из дома не в первый раз, такое бывало и прежде.
- Может, бежала от домашнего тирана? – предполагают в соцсетях. Но ее семья считается благополучной, на учете не состоит.
ВАЖНО
Поиски и полицейские просят помощи жителей микрорайона Мясокомбинат:
- Если есть возможность, посмотрите записи авторегистраторов и камер видеонаблюдения на домах - с 27 по 30 июня включительно. Особое внимание – улица Калинина, Норильская, Гросовцев (от Калинина,175 до СНТ «Лужок»). Может быть, кто-то видел пропавших? Откликнитесь, важна любая информация.
Если вам известно, где находится мать или дочка, звоните по номерам: 8(39151) 9-70-02 – полиция Ачинска, 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно) или 112.
«КП» - Красноярск следит за развитием ситуации.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ