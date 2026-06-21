Причина всех лесных пожаров в крае - грозы. Фото: Лесопожарный центр.

Красноярский край мобилизует дополнительные ресурсы для ликвидации лесных пожаров. Губернатор Михаил Котюков дал поручение усилить борьбу со стихией, сообщает официальный портал правительства региона.

Напомним, на севере края, где в отдаленных и труднопроходимых местностях бушуют лесные пожары, обстановка сейчас сложная. Власти принимают дополнительные меры по усилению группировки пожарных.

Накануне, 20 июня, на совещании под руководством Главы Рослесхоза Ивана Советникова и Губернатора Михаила Котюкова обсуждались вопросы оперативной доставки подкреплений, в том числе из других регионов.

Основная сложность тушения заключается в отсутствии дорог и возможности использования тяжелой техники в удаленных районах. Ситуацию усугубляют жаркая и сухая погода, а также наличие сухостоя, оставшегося после повреждения лесов шелкопрядом, что способствует быстрому распространению огня. Все возгорания вызваны грозами.

На тушении пожаров работают больше 1600 человек. Фото: Лесопожарный центр.

В крае действует режим чрезвычайной ситуации. В некоторых округах задействованы практически все имеющиеся силы. На «передовой» работают более 1600 человек, включая арендаторов, федеральный резерв и профессиональных авиапожарных. Усилена авиационная группировка, привлечены вертолеты и самолет для вызова осадков. Там, где возможно, используется спецтехника и водный транспорт.

Несмотря на ликвидацию девяти пожаров за последние сутки, ситуация в Енисейском, Туруханском и Эвенкийском округах остается напряженной.

Глава Рослесхоза отметил важность использования потенциала созданного в Туруханском округе лесопожарного подразделения. Губернатор Михаил Котюков поручил усилить взаимодействие с федеральными структурами, привлекать дополнительные региональные ресурсы, расширить использование беспилотников для мониторинга и увеличить объем работ по созданию минерализованных полос. Главным приоритетом остается защита населенных пунктов и безопасность людей.

В минувшие сутки было ликвидировано девять пожаров. Фото: Лесопожарный центр.

Отдельное внимание уделено профилактике рукотворных пожаров. Глава края призвал глав муниципалитетов к активной работе по пресечению нарушений правил пожарной безопасности, подчеркнув, что в нынешних условиях такие пожары сродни диверсии. Жителей просят проявить сознательность, воздержаться от посещения лесов и строго соблюдать меры предосторожности. Успешное прохождение сезона возможно только при объединении усилий!

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