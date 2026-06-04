Фото: МЧС

Днем 4 июня в селе Подсопки Большемуртинско-Сухобузимского округа вспыхнул двухквартирный деревянный жилой дом. В МЧС Красноярского края уточнили, что на момент прибытия спасателей огонь охватил кровлю здания.

Пожар на площади 120 квадратных метров потушили шесть человек и две единицы техники. На пепелище сотрудники ведомства обнаружили тела двух человек: женщины и трехлетнего мальчика.

Предварительная причина трагедии — неосторожность при курении.

Фото: МЧС

В региональном МЧС добавили, что, несмотря на жару, число погибших при бытовых пожарах только растет. Причина тому — человеческая халатность. Только за первые четыре дня лета на территории края погибли трое взрослых и один ребенок.

Спасатели просят жителей соблюдать правила пожарной безопасности.

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По версии Следственного комитета, в доме проживала женщина вместе с двумя детьми. Пожар вспыхнул в обеденное время, в это время старший ребенок гулял на улице.

Очаг возгорания специалисты зафиксировали на веранде. Сейчас рассматриваются несколько версий возникновения пожара: короткое замыкание и неосторожное обращение с электроприборами.

Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело.

Фото: МЧС

Напомним, что накануне в красноярском поселке Березовка на улице Кирова загорелся частный деревянный дом, в котором проживали четыре человека: супружеская пара и их несовершеннолетние дети. Родители ребятишек не смогли выбраться из здания.

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