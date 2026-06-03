Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Ночью 3 июня в красноярском поселке Березовка на улице Кирова вспыхнул частный деревянный дом, в котором проживали четыре человека: супружеская пара и их несовершеннолетние дети. Как сообщили в краевом Следственном комитете, пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания электропроводки.

По версии правоохранительных органов, одна из дочерей проснулась от запаха дыма, после чего начала всех будить. Ребятишки успели выбежать из горящего здания, однако родители – 73-летний мужчина и 48-летняя женщина – выбраться не смогли. Их тела обнаружили спасатели во время тушения.

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Сейчас выясняются все причины и обстоятельства трагедии. Следователи назначили судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы с целью установления точной причины возгорания.

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