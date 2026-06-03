Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

2 июня в Усть-Абаканском районе завели уголовное дело после жуткой аварии на 73-м километре трассы Усть-Абакан – Чарков – Ербинская. По версии Следственного комитета по Хакасии и Красноярскому краю, ДТП с двумя погибшими устроила 29-летняя жительница Минусинска — она управляла автомобилем в нетрезвом виде.

Предварительно, ночью женщина за рулем Renault Sandero превысила скорость и выехала с проезжей части на обочину. После этого иномарка опрокинулась.

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В салоне находились шесть пассажиров, в том числе трое маленьких детей. По информации Госавтоинспекции, они не пользовались ремнями безопасности.

В итоге двое пассажиров – 33-летняя женщина и пятилетняя девочка – скончались на месте ДТП. Остальным потребовалась медицинская помощь.

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Дело завели по статье «Нарушение управляющим автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Максимальное наказание — пятнадцать лет лишения свободы.

Подозреваемую задержали, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

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