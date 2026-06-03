Ваня и тьютор Наталья Васильевна. Фото: личный архив.

«Мне за это ничего не будет!», - заявляла педагог, расхаживая по школе. Нашлись люди, которые потом передали ее слова мне. Издевалась над моим сыном, и ей сойдет с рук?!».

Громкое дело о травле третьеклассника-аутиста его же педагогом в Красноярске пока так и не дошло до суда. Хотя все произошло еще три года назад. Более того, женщина, которая измывалась над 9-летним Ваней*, до сих пор работает в школе. Как такое возможно, недоумевает мать ребенка. Она обратилась в «Комсомолку», чтобы через нас просить о помощи Главу Следственного Комитета России Александра Бастрыкина.

Матерые профи, общий стаж больше полувека

- Сколько лет это продолжается! Мы уже морально измотаны. По сути, ты прав, но должен доказать. А тот педагог живет себе спокойно, работает на прежнем месте. Но закон бумеранга никто не отменял! – в сердцах роняет мама Вани.

Сына она воспитывает одна. Понятно, это нелегко. Спасибо, помогают друзья и родные, не оставляют, поддерживают.

- Ваня родился в 2014 году. До годика развивался, как положено. А в полтора внезапно случился откат. В три года ему дали инвалидность.

Ваня с мамой. Фото: архив семьи.

Маме Вани пришлось уйти с официальной работы. Всю себя она посвятила ребенку: лечит, реабилитирует, развивает. Выкладывается на 100%. И вдруг такой удар!

… В 2022-м Ваня пошел во второй класс спецшколы на улице Автомобилистов. Здесь учатся «особенные» дети. Кроме учителей, с ними работают и тьюторы (так тут принято называть воспитателей, создающих благоприятную среду для ребенка).

Ваня попал в класс к Наталье Владимировне К. Тьютором там была ее тезка, Наталья Васильевна В. Обеим чуть за 50, обе матерые педагоги. У первой стаж 18 лет, у второй больше 30.

Школа, где все произошло. Фото: сайт учебного заведения.

Видит школу – бледнеет. А сказать не может

Поначалу все шло гладко. Но со временем мама стала замечать: с ребенком творится что-то не то.

- Видит школу, аж бледнеет. Забираю домой, там постоянно плачет. Стал бояться спать без света. И почему-то пугается женщин 45+. Что такое?

Пожаловаться Ваня не мог: он не разговаривает. Мать попыталась расспросить в школе – бесполезно. Тогда нашла такой выход – положила в рюкзачок сына диктофон. Класс небольшой, человек 8-11, что-то да получится.

В итоге вышло 30-40 часов записи (в разное время, разные дни). Когда начала прослушивать, стало дурно. Большую часть времени две женщины судачили о своем: семьях, детях, дачах.

Ученик и его бывшие педагоги. Фото: личный архив.

А ученики… Кем они были для них? «Овощи», «собаки», «заразы», «козлы», как только не костерили их педагоги:

- На цепи надо держать таких собак. Смирительная рубашка и клетка!

- Руки тебе выверну, зараза. Летать будешь!

- Отправим во Францию. Девочкой будешь – пол поменяем…

- Намучаем перед комиссией, чтоб агрессивный был.

- Буду зубы выбивать по одному, как стоматолог!

Ваню (судя по записям) били по ногам и рукам, обливали водой, велели биться головой о парту, придавливали стулом, говорит мать.

Понятно, ребенок непростой, как и многие в классе. Неугомонный, бывает шумным. И вместо того, чтобы заниматься с Ваней, педагоги, видимо, решили от него избавиться.

Две женщины полгода измывались над безответным ребенком

Когда все вскрылось, скандал был страшный. Разбирательства, уголовное дело, экспертизы…

Что до классного руководителя, она юлить не стала. Наталья К. вину свою признала (в оскорблениях, но не в истязаниях). Пришла к маме Ване, просила у нее прощения.

Дикие поступки педагогов Наталья Владимировна объяснила так: «Ребенок мешал вести уроки. Вот и не вытерпели». Суд признал ее виновной в «Ненадлежащем воспитании ребенка, соединенном с жестоким обращением». И назначил наказание – 380 часов обязательных работ и 200 000 рублей – в пользу Вани. Весной 2024-го учительница уволилась, устроилась менеджером в отель.

Наталья К., путь нехотя, но во всем созналась. Фото: красноярская краевая прокуратура.

Тьютор же оказалась «крепким орешком». Если Наталья К., пусть нехотя, но созналась, то Наталья В. упиралась до последнего:

- Не унижала, физическое насилие не применяла! На записях узнаю учителя К. Сама я не присутствовала, когда она оскорбляла ребенка, выходила из класса.

Кому же принадлежит тогда второй голос на аудио?

- Я как бы одним ухом вообще не слышу, инвалид по слуху, поэтому как бы…, - замялась воспитательница, но тут же взяла себя в руки. – Может, эту запись мама ребенка сделала ГДЕ-ТО, а не в стенах школы?!

Хотя, конечно, она в курсе, что Наталья К. заявила: на записях МЫ, я и тьютор. Но этого оказалось недостаточно.

За сына она готова бороться. Фоо: архив семьи.

Директор никаких претензий к педагогам не имеет

Тогда мама Вани через «Комсомолку» попросила помощи Александра Ивановича Бастрыкина. И в сентябре 2025 года против тьютора было возбуждено еще одно уголовное дело, уже по статье 117 «Истязание». Но, повторимся, до суда оно, к сожалению, пока не дошло.

Как выяснилось, все дело в тех самых диктофонных записях. Эксперты сравнили голос Натальи В. в обычной обстановке с тем, что на аудио. Но, увы, из-за шумовых помех (работающего в классе телевизора, голосов детей, звуков шагов) идентификация оказалась невозможна.

К Наталье В. у школы претензий нет. Фото: соцсети.

К тому же весь педколлектив, включая директора, дружно подтвердил: на прослушанных аудиозаписях коллегу не узнаем! Отсюда вопрос: кто же, если не она, присутствовал на уроке, кто имел доступ к беспомощным детям?

Кстати, после скандала директор школы заявила: никаких претензий к обеим Натальям у нее нет. Знает их только с лучшей стороны. Ну что тут добавить…

Учитель-мучитель не должен работать в школе

- Человек сделал такое с моим сыном и может уйти от ответственности? Причем она до сих пор работает с детьми! Как можно такое допустить? – поражается мама Вани.

Мальчик учится дома и занимается в реабилитационном центре. Фото: личный архив.

Ответы на свои вопросы она пока не получила. Меж тем прошло уже три года.

- Поэтому мы подаем иск на управление образование. Ведь ребенку был причинен вред в школе. Кроме того, если эта экспертиза не смогла установить, кому принадлежит второй голос на записях, мы будем отправлять их в другой аккредитованный центр. Очень надеемся, что там специалисты сумеют разобраться!

Так или иначе все педагоги, терзавшие ее сына, должны ответить. Сдаваться мама Вани не собирается. А как он сам, после всего, что пришлось пережить?

Ваня с удовольствием играет, общается с друзьями. Фото: личный архив.

- Ваня с 2024 года находиться на семейном обучении. Я занимаюсь с сыном, потом он проходит аттестацию в школе. Переходит из класса в класс. Также ездим в реабилитационный центр. Ваня занимается там с удовольствием. А как стал рисовать! Я даже близко так не смогу. Ребенок стал раскрываться, радуется, смеется. Он постоянно среди людей, у нас много родных, друзей. Играет с ними в догонялки, может мяч побросать. Со всеми контактирует нормально, ребенок, как ребенок. А дома, кстати, всегда мне помогает. Может пропылесосить, убрать посуду, причем сам, без напоминания. Еще бы, растет, в июне ему исполняется 12 лет.

Так нарисует не каждый взрослый! Фото: личный архив.

Рисунок Вани. Фото: личный архив.

… Вот только женщин 45+ мальчишка по-прежнему сторонится. Видимо, не может забыть, что с ним сотворили педагоги. Да и в школу больше не хочет.

Женщин 45+ он сторонится по-прежнему. Фото: личный архив.

(*имя ребенка изменено).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Юлия Арбузова, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия (по информационному взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации):

- В настоящее время уголовное дело расследуется. Сотрудники СК пытаются установить по нему истину, чтобы привлечь виновных лиц к ответственности.

Просим считать публикацию официальным обращением к Главе Следственного комитета России Александру Ивановичу Бастрыкину.

«КП» - Красноярск следит за развитием ситуации.

P.S. На представленной ниже записи с диктофона: 1 и 3 фрагменты – предположительно, голос тьютора, 2 и 4 – голос классного руководителя.

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