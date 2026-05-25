«Голос похож на лай собаки или крик ворона»: на юге Красноярского края заметили редкого хохотуна

Фото: Дирекция по ООПТ Красноярского края

На юге Красноярского края специалисты дирекции по особо охраняемым природным территориям заметили черноголового хохотуна — это один из крупнейших видов чаек, который включен в Красную книгу нашей страны. Фотографию необычного гостя сделали на территории заказника «Салбат».

В дирекции уточнили, что сейчас в крае обитает порядка 200 особей пернатого. Птица может весить до двух килограммов, а размах крыльев достигать 170 сантиметров. Черный окрас головы характерен для пернатых в брачный период — весной и летом. Хохотун питается рыбой, реже охотится на суше за насекомыми, грызунами и птенцами других птиц.

Русское название «хохотун» этой чайке не вполне подходит: она довольно молчалива, а ее голос скорее похож на лай собаки или крик ворона.

Гнездятся эти редкие птицы крупными колониями, но иногда и в колониях других чаек.

Пернатого можно встретить во время весенних миграций на озерах Салбат, Интиколь, Белое, Учум и Большой Косоголь.

Ранее в природном парке «Ергаки», который находится на юге региона, впервые за долгое время засняли на видео рысь — таежная грациозная кошка попала в объектив фотоловушки.

