Фото: КГБУ «Дирекция природного парка "Ергаки"»

В природном парке «Ергаки», который находится на юге Красноярского края, впервые за долгое время засняли на видео рысь — таежная грациозная кошка попала в объектив фотоловушки. Специалисты пространства напомнили, что это редкий и осторожный зверь, ведущий преимущественно ночной образ жизни.

Встретить их в природе — редкость. Рысь хоть и типичное для сибирской тайги животное, но сегодня она занесена в Красную книгу Красноярского края.

По последним данным Росприроднадзора, на конец 2025 года в нашем регионе, где около 70% территории покрыто лесами, обитает всего две тысячи особей. И популяция их сокращается (свою негативную роль играют голодные зимы).

Видео: КГБУ «Дирекция природного парка "Ергаки"» В природном парке «Ергаки» на юге Красноярского края сфотографировали рысь

Питание рысей меняется в зависимости от сезона и конкретного года. В основном жертвами этих хищников становятся зайцы-беляки, грызуны, косули и другие соразмерные животные. Живут хищники одиночно: каждая особь занимает свой индивидуальный участок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На огромной территории Красноярского края обитают всего две тысяч рысей: животных будут спасать