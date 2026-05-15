Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Большая вода подступает… Из-за резкого подъема Енисея в Красноярске началось подтопление набережной в районе Вантового моста, а также зон отдыха Татышев-парка. В последний раз такое было в 2021 году. Редкое зрелище! Ради эффектных кадров красноярцы потянулись к Енисею. «КП» - Красноярск показывает, как это было.
- Страшно красиво! – переговариваются горожане. Под занавес недели сюда, в район Стрелки, съехались десятки людей. У всех в руках телефоны, камеры. Все направлены на реку.
Еще бы, в первый раз за пять лет Енисей так мощно прибавил в уровне. За последние сутки поднялся сразу на 66 сантиметров.
По данным Енисейского бассейнового водного управления (БВУ) на 15 мая, его уровень сейчас 321 сантиметр.
- Неблагоприятная отметка (290 см) превышена, - отмечают в ГУ МЧС России по краю. – А опасная отметка – это 390 см.
Причина происходящего – увеличение сбросов воды на Красноярской ГЭС с 14 мая из-за обильного половодья, пояснили в правительстве региона.
Сейчас среднесуточный объем - 4500–4700 кубометров в секунду. То есть на 800 кубометров больше, чем обычно. Это и вызвало резкий подъем воды в Енисее.
Ожидается, что с 18 мая сбросы вырастут до 5000–5100. Значит, уровень воды будет еще выше. Вероятны подтопления низин у реки, предупреждают жителей.
А мы напомним, последнее наводнение в Красноярске случилось в 2021-м. Максимальный уровень воды зафиксировали 7 июня. Он был равен 440 см. Ну а сброс воды на Красноярской ГЭС в тот день достиг 7110 кубометров!
Но это еще не рекорд. В 2006 году Енисей поднялся аж до 607 см! А сброс ГЭС был 11000 кубометров в секунду.
- Тогда подтопило не только набережную на Стрелке, - вспоминают горожане. – На Центральной набережной вода просто стояла. Широкие дорожки превратились в реки. А по ним, лавируя между елками и березами, рассекали утки. Народ толпами валил на берег, чтобы посмотреть, что творится. Но вскоре вода спала, обошлось без ЧП.
А что сейчас? С приходом большой воды красноярцы опять устремились к Енисею. Наблюдать, фотографироваться на фоне.
Главное место притяжение – район Стрелки и Вантового моста. Тут река поднялась почти вровень с набережной. А кое-где через нее перехлестывает, идут волны.
Видно, вода ледяная, от нее веет холодом так, что коченеют руки. Но никого это не отпугивает – горожане снимают, не прекращая.
На сигнальную красно-белую ленту, которой огорожены потенциально опасные места, обращают внимание не все, а зря. Вода идет высокая, мощная, стылая. Лучше поберечься.
Вот - она затопила качели, скамейки, газоны… Десятки кустов и деревьев тоже скрылись под мутными потоками.
Вот - перекрыла несколько пешеходных дорожек на острове Татышев. Теперь пройтись тут можно разве что в резиновых сапогах. Вместо людей по тропинкам снуют утки. Вплавь, а не пешком!
Впрочем, есть исключения. Вот мужчина-спортсмен катит на велосипеде прямо по вышедшей из берегов реке (смотрим видео).
А рядом мальчишка-подросток запрыгивает на здоровенный камень, который окружен водой со всех сторон. И, довольный, позирует на фоне заката. Таких примеров десятки.
Повторимся, предполагается, сброс воды будет сильнее. То есть набережные (и не только) затопит еще больше.
ОФИЦИАЛЬНО
Правительство региона:
- После подтоплений на территориях спасатели края работают в усиленном режиме. Положение дел контролируют власти и оперативные службы.
- По состоянию на 15 мая в Красноярском крае подтоплены три жилых дома, семь дачных домов и 181 приусадебный участок.
- 21 мая назначено заседание Енисейского бассейнового водного управления. Будет принято решение о дальнейших режимах работы Красноярской ГЭС.
ГУ МЧС России по краю:
Сохраняется выход воды на пойму рек Чулым (район сел Красный завод и Новобирилюссы, а также поселка Балахта), Кеть (район села Лосиноборское), Чадобец (село Яркино), Мура (село Ирба), Бирюса – (село Почет), Кас – (Александровский Шлюз), Сым – (одноименный поселок), Подкаменная Тунгуска – (Чемдальск, Ванавара).
Специалисты КрасКом:
- с 14 мая на водозаборах снимают показания датчиков уровня воды в Енисее каждые два часа вместо трех раз в сутки.
- По расчетам сотрудников Енисейского БВУ, уровень воды в Енисее в Красноярске может подняться до 390 сантиметров, это неблагоприятная отметка.
- Тем не менее даже при уровне воды в 390 см угрозы подтопления водозаборов нет. Критическая отметка здесь - 650 сантиметров.
«Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации.
