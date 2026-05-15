Большая вода в Красноярске - 2026, последние новости. Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Большая вода подступает… Из-за резкого подъема Енисея в Красноярске началось подтопление набережной в районе Вантового моста, а также зон отдыха Татышев-парка. В последний раз такое было в 2021 году. Редкое зрелище! Ради эффектных кадров красноярцы потянулись к Енисею. «КП» - Красноярск показывает, как это было.

Сбросы на ГЭС будут расти, вода - прибывать

- Страшно красиво! – переговариваются горожане. Под занавес недели сюда, в район Стрелки, съехались десятки людей. У всех в руках телефоны, камеры. Все направлены на реку.

Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Еще бы, в первый раз за пять лет Енисей так мощно прибавил в уровне. За последние сутки поднялся сразу на 66 сантиметров.

Вода идет стылая, мощная

По данным Енисейского бассейнового водного управления (БВУ) на 15 мая, его уровень сейчас 321 сантиметр.

Большая вода на Татышеве

- Неблагоприятная отметка (290 см) превышена, - отмечают в ГУ МЧС России по краю. – А опасная отметка – это 390 см.

Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Причина происходящего – увеличение сбросов воды на Красноярской ГЭС с 14 мая из-за обильного половодья, пояснили в правительстве региона.

Сейчас среднесуточный объем - 4500–4700 кубометров в секунду. То есть на 800 кубометров больше, чем обычно. Это и вызвало резкий подъем воды в Енисее.

Ожидается, что с 18 мая сбросы вырастут до 5000–5100. Значит, уровень воды будет еще выше. Вероятны подтопления низин у реки, предупреждают жителей.

Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Рекордное наводнение было 20 лет назад

А мы напомним, последнее наводнение в Красноярске случилось в 2021-м. Максимальный уровень воды зафиксировали 7 июня. Он был равен 440 см. Ну а сброс воды на Красноярской ГЭС в тот день достиг 7110 кубометров!

А это 2021 год, на сапе по набережной. Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Тут только плавать! 2021-й. Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Но это еще не рекорд. В 2006 году Енисей поднялся аж до 607 см! А сброс ГЭС был 11000 кубометров в секунду.

- Тогда подтопило не только набережную на Стрелке, - вспоминают горожане. – На Центральной набережной вода просто стояла. Широкие дорожки превратились в реки. А по ним, лавируя между елками и березами, рассекали утки. Народ толпами валил на берег, чтобы посмотреть, что творится. Но вскоре вода спала, обошлось без ЧП.

Тоже кадр из 2021-го. Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Утиный рай, 2021-й. Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

А что сейчас? С приходом большой воды красноярцы опять устремились к Енисею. Наблюдать, фотографироваться на фоне.

Главное место притяжение – район Стрелки и Вантового моста. Тут река поднялась почти вровень с набережной. А кое-где через нее перехлестывает, идут волны.

Местами вода вровень с набережной, а кое-где перехлестывает

Видно, вода ледяная, от нее веет холодом так, что коченеют руки. Но никого это не отпугивает – горожане снимают, не прекращая.

На велосипеде прямо по реке

На сигнальную красно-белую ленту, которой огорожены потенциально опасные места, обращают внимание не все, а зря. Вода идет высокая, мощная, стылая. Лучше поберечься.

Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вот - она затопила качели, скамейки, газоны… Десятки кустов и деревьев тоже скрылись под мутными потоками.

Вот - перекрыла несколько пешеходных дорожек на острове Татышев. Теперь пройтись тут можно разве что в резиновых сапогах. Вместо людей по тропинкам снуют утки. Вплавь, а не пешком!

Велосипедист катит прямо по воде

Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Впрочем, есть исключения. Вот мужчина-спортсмен катит на велосипеде прямо по вышедшей из берегов реке (смотрим видео).

Школьник позирует на камне на фоне заката

А рядом мальчишка-подросток запрыгивает на здоровенный камень, который окружен водой со всех сторон. И, довольный, позирует на фоне заката. Таких примеров десятки.

Большая вода и закат в Красноярске

Повторимся, предполагается, сброс воды будет сильнее. То есть набережные (и не только) затопит еще больше.

По затопленным дорожкам люди не ходят, а утки запрсто

ОФИЦИАЛЬНО

Правительство региона:

- После подтоплений на территориях спасатели края работают в усиленном режиме. Положение дел контролируют власти и оперативные службы.

- По состоянию на 15 мая в Красноярском крае подтоплены три жилых дома, семь дачных домов и 181 приусадебный участок.

- 21 мая назначено заседание Енисейского бассейнового водного управления. Будет принято решение о дальнейших режимах работы Красноярской ГЭС.

ГУ МЧС России по краю:

Сохраняется выход воды на пойму рек Чулым (район сел Красный завод и Новобирилюссы, а также поселка Балахта), Кеть (район села Лосиноборское), Чадобец (село Яркино), Мура (село Ирба), Бирюса – (село Почет), Кас – (Александровский Шлюз), Сым – (одноименный поселок), Подкаменная Тунгуска – (Чемдальск, Ванавара).

Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты КрасКом:

- с 14 мая на водозаборах снимают показания датчиков уровня воды в Енисее каждые два часа вместо трех раз в сутки.

- По расчетам сотрудников Енисейского БВУ, уровень воды в Енисее в Красноярске может подняться до 390 сантиметров, это неблагоприятная отметка.

- Тем не менее даже при уровне воды в 390 см угрозы подтопления водозаборов нет. Критическая отметка здесь - 650 сантиметров.

«Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации.

Фото: Ася ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Потребуется мобилизация сил и средств»: в Красноярске резко поднялся уровень воды в Енисее

В Красноярске уровень воды в Енисее превысил 290 сантиметров