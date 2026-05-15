В Красноярске уровень воды в Енисее превысил 290 сантиметров

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Утром 15 мая в Красноярске уровень воды в Енисее за сутки поднялся на 66 сантиметров и уже составляет 321 сантиметр (опасная отметка — 390). В мэрии уточнили, что уровень стабилизировался и за последние 12 часов не менялся.

«КрасКом» уже продлил противопаводковый режим повышенной готовности. Замеры проводят каждый час.

По расчетам Енисейского бассейнового водного управления, уровень воды может подняться до 390 сантиметров.

По информации МЧС, в крае остаются затопленными три жилых дома, шесть дач, 180 огородов и 16 участков автомобильных дорог.