В Красноярске уровень воды в Енисее всего за сутки поднялся более чем на 60 сантиметров — река вышла из берегов и топит набережные. «КрасКом» уже продлил противопаводковый режим повышенной готовности.
С 14 мая датчики на водозаборах снимают показания каждые два часа вместо трех раз в сутки.
По прогнозам специалистов, уровень воды в черте города может подняться до неблагоприятной отметки — 390 сантиметров (критическая отметка для водозаборов — 650 сантиметров).
Коммунальщики напомнили, что в паводковый период 2021 года максимальный уровень на острове Отдыха зафиксировали 7 июня — 440 сантиметров.
Мэр Сергей Верещагин поручил оперативным службам усилить мониторинг береговой линии Енисея. По его словам, уже с 18 мая от города потребуется мобилизация сил и средств, а также дополнительные решения для обеспечения безопасности жителей.
Также продолжается мониторинг уровня малых рек в черте Красноярска — Качи, Бугача и других.
На острове Татышев под водой оказалась прогулочная зона около Вантового моста. Территорию уже закрыли для жителей.
В администрации пространства уточнили, что ситуация на контроле, однако горожан просят быть предельно осторожными, особенно ночью.
Подтопило участок Центральной набережной. Теперь вместо людей здесь гуляют утки.
Под водой оказалась и дорога к дачному массиву «Боровое». Сейчас проехать невозможно к садовым обществам «Весна», «Боровое», «Землеустроитель», «Залив», «Бриз» и другим. В ближайшее время на участке появятся предупреждающие щиты и знаки.
