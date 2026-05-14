Фото: ИВАНОВА Диана.

В Красноярске уровень воды в Енисее всего за сутки поднялся более чем на 60 сантиметров — река вышла из берегов и топит набережные. «КрасКом» уже продлил противопаводковый режим повышенной готовности.

С 14 мая датчики на водозаборах снимают показания каждые два часа вместо трех раз в сутки.

По прогнозам специалистов, уровень воды в черте города может подняться до неблагоприятной отметки — 390 сантиметров (критическая отметка для водозаборов — 650 сантиметров).

Коммунальщики напомнили, что в паводковый период 2021 года максимальный уровень на острове Отдыха зафиксировали 7 июня — 440 сантиметров.

Мэр Сергей Верещагин поручил оперативным службам усилить мониторинг береговой линии Енисея. По его словам, уже с 18 мая от города потребуется мобилизация сил и средств, а также дополнительные решения для обеспечения безопасности жителей.

Также продолжается мониторинг уровня малых рек в черте Красноярска — Качи, Бугача и других.

На острове Татышев под водой оказалась прогулочная зона около Вантового моста. Территорию уже закрыли для жителей.

В администрации пространства уточнили, что ситуация на контроле, однако горожан просят быть предельно осторожными, особенно ночью.

Подтопило участок Центральной набережной. Теперь вместо людей здесь гуляют утки.

В Красноярске усилили мониторинг уровня воды в Енисее

Под водой оказалась и дорога к дачному массиву «Боровое». Сейчас проехать невозможно к садовым обществам «Весна», «Боровое», «Землеустроитель», «Залив», «Бриз» и другим. В ближайшее время на участке появятся предупреждающие щиты и знаки.

