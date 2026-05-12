Дело на 100 миллионов рублей: в Красноярске депутата Сергея Натарова приговорили к 14 годам колонии

Фото: ЗС края

12 мая в Кировском районном суде Красноярска состоялось оглашение приговора по уголовному делу депутата Законодательного собрания края Сергея Натарова и его сына Антона. Напомним, что их обвиняли в хищении более 100 миллионов рублей при поставках товаров и услуг в Игарку.

Ранее прокурор предложил суду назначить наказание чиновнику в виде 14 лет колонии общего режима со штрафом пять миллионов рублей, а для его родственника — 13 лет лишения свободы и штраф в три миллиона.

В итоге оба Натаровых получили по 14 лет колонии общего режима и штрафы в четыре миллиона рублей. Депутат присутствовал на заседании по ВКС, его сына взяли под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, что в СИЗО Сергей Натаров находился с 23 декабря 2021 года. Антона задержали еще в 2019-ом.

По версии следствия, депутат, его сын и их сообщники похищали имущество «Энергопрома», «УК "МЭК"» и «Водоканала» (Игарка), в том числе в период северного завоза. Для этого использовались подставные лица и фиктивные договоры.

Кроме того, они составляли фиктивные договоры на информационные, рекламные и консультационные услуги для «Энергопрома» (фактически услуги не оказывались). Всего через организованную группу прошло более 90 миллионов рублей.

По этому делу осудили еще десять человек. Они получили от двух до 14 лет лишения свободы.

«В уголовном деле — 12 подсудимых, четверо потерпевших, 245 свидетелей, три эксперта и 299 томов», – добавила пресс-служба судов края.

