Красноярский суд оставил под стражей вице-спикера Заксобрания Сергея Натарова. Фото: Законодательное Собрание края

Красноярский краевой суд рассмотрел апелляцию вице-спикера Законодательного Собрания Сергея Натарова. Как сообщают в пресс-службе суда, Натаров подал жалобу на смягчение меры пресечения, но решение суда первой инстанции пересмотрено не было.

- Суд первой инстанции 23 декабря 2021 года избрал Сергею Натарову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком 2 месяца до 20 февраля 2022 года. Сегодня, Красноярский краевой суд оставил решение суда первой инстанции без изменения, - передают в пресс-службе Красноярского краевого суда.

Напомним, что в декабре вице-спикер краевого парламента Сергей Натаров подозреваемся в восьми эпизодах присвоения и растраты. Уголовное дело в его отношение завели в декабре 2021 года.