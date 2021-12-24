Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал дело Сергея и Антона Натаровых

Губернатор Красноярского края Александр Усс прокомментировал дело Сергея Натарова и Антона Натарова. Фото: ЗС края

Губернатору Красноярского края Александру Уссу во время пресс-конференции по итогам 2021 года, которая проходит в формате онлайн, был задан вопрос об уголовном деле вице-спикера Законодательного собрания края Сергея Натарова и его сына Антона Натарова. Обоих обвиняют по статье «Мошенничество». Дело на Натарова-младшего завели весной 2019 года, а Натаров-старший 23 декабря был взят под стражу на два месяца.

- Относительно дела Сергея Натарова могу сказать следующее: мне неизвестно ничего, кроме того, о чем пишут средства массовой информации. Относительно Антона (Натарова), который был моим советником – это действительно так. Те обвинения, которые ему предъявлялись, никак не связаны с его работой в качестве советника. Речь шла о поставках угля, об использовании якобы незаконно части этих средств в рекламных целях, не будем называть СМИ, которые эти средства получили.

Дело еще не закончено и говорить что-то я не могу. Но сам факт работы Антон Натарова и обвинения, которые ему предъявляются, - это факт. И на протяжении трех лет никаких вопросов относительно деятельности Натарова в администрации губернатора никто никогда не вызывал.

Я не думаю, что задержание Сергея Васильевича Натарова как-то связано со стремлением бросить тень на губернатора Красноярского края. Для этого нет никаких оснований. Лично я с ним знаком еще со времен Александра Лебедя, когда работал в Законодательном Собрании, нас связывали абсолютно деловые отношения – как председателя Законодательного Собрания и депутата.

Затем он был депутатом Государственной Думы. И как все наши красноярские депутаты, активно участвовал в работе. В том числе по продвижению интересов Красноярского края. Не думаю, что это дело имеет политическую окраску. И очень надеюсь, что следственные, а затем и судебные органы поставят там точку, которая должна быть.

Напомним, что вице-спикер ЗС края Сергей Натаров обвиняется в 8 эпизодах преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере». А его сын Антон Натаров три года назад был советником губернатора, его также подозревают в мошенничестве. По мнению следствия, он переводил средства государственных предприятий через подконтрольные ему компании. В деле фигурирует муниципальная компания из Игарки, а также два СМИ, которые заключали договора на статьи, но их не писали и не публиковали. Тогда же в московском аэропорту Шереметьево был задержан и бухгалтер красноярского отделения ЛДПР Дениса Бундюка, который пытался вылететь в Милан.

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