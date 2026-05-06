5 мая в Енисейском муниципальном округе Красноярского края ввели режим повышенной готовности из-за паводковой обстановки. Местные власти сообщили, что под водой частично оказалась трасса Енисейск – Пировское.

Наводнение изолировало четыре населенных пункта: Малобелая, Ялань, Подгорное, Чалбышево. Местным жителям организовали доставку продовольствия и медикаментов.

«Все службы работают в круглосуточном режиме. Благодарю КГКУ „Спасатель“, специалистов службы ГО и ЧС, руководителей территориальных подразделений за слаженную работу», – пишет Евгений Петренко, глава округа.

После завершения специалистам предстоит решать вопросы с восстановлением участков дороги Енисейск – Пировское. Оперативные службы продолжают мониторинг уровня воды в Енисее.

Напомним, что накануне в Красноярске вышедшая из берегов Кача добралась до города. Буквально за день вода поднялась на 15 сантиметров и попала на улицу Железнодорожников.

Вызывает трудности и река Базаиха, которая затопила три садоводства в Свердловском районе.

