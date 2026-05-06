5 мая в Енисейском муниципальном округе Красноярского края ввели режим повышенной готовности из-за паводковой обстановки. Местные власти сообщили, что под водой частично оказалась трасса Енисейск – Пировское.
Наводнение изолировало четыре населенных пункта: Малобелая, Ялань, Подгорное, Чалбышево. Местным жителям организовали доставку продовольствия и медикаментов.
«Все службы работают в круглосуточном режиме. Благодарю КГКУ „Спасатель“, специалистов службы ГО и ЧС, руководителей территориальных подразделений за слаженную работу», – пишет Евгений Петренко, глава округа.
После завершения специалистам предстоит решать вопросы с восстановлением участков дороги Енисейск – Пировское. Оперативные службы продолжают мониторинг уровня воды в Енисее.
Напомним, что накануне в Красноярске вышедшая из берегов Кача добралась до города. Буквально за день вода поднялась на 15 сантиметров и попала на улицу Железнодорожников.
Вызывает трудности и река Базаиха, которая затопила три садоводства в Свердловском районе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Люди плачут: «Нам хана» - под Красноярском река Кача залила улицы и дворы дачного поселка