Река Кача залила дачный поселок на окраине Красноярска. Фото: предоставлено очевидцами

Под Красноярском река Кача вышла из берегов и залила улицы и дворы дачного сообщества «Патриот», который находится недалеко от Дрокино. Жители бьют тревогу – их дороги превратились в потоки воды, по которым техника пока проезжает, но автомобилисты делают это с опаской.

- В Дрокино разлилась Кача. Топит жилые дома, вода отрезала путь от въезда в поселок к району Монамур. Дорогу там полностью размыло, без внедорожника делать нечего. Жители все вместе отправляют заявки в 112, чтобы как можно скорее приехали спецслужбы и оказали помощь. Некоторые готовы за свой счет нанимать спецтехнику. Такого у нас никогда не было, хотя топит каждый год, - рассказывает «КП» - Красноярск» одна из жительниц поселка.

Кача топит Дрокино под Красноярском. Видео_предоставлено очевидцами

На видео, которое оказалось в распоряжении «КП», смотреть жутковато: водой залило полностью дворы, она наверняка просочилась в подвалы, попала в коммуникации. Так что под большим вопросом качество водоснабжения. Люди напуганы и переживают, что вода может подняться еще больше и нанести большой ущерб: «Нам хана».

Река Кача действительно в этом году перешла все мыслимые границы. Из-за обильного таяния русло переполнилось и начало выплескиваться через край. В устье – в центре Красноярска – уровень воды также достиг критических отметок, но пока находится в пределах своего русла.

